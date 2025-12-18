Festival Curta na Serra abre inscrições de filmes para sua 7ª edição

O Curta na Serra – Festival de Cinema ao Ar Livre se prepara para mais uma edição, na qual promoverá três dias de programação gratuita e aberta ao público, reunindo exibições de filmes, homenagens, apresentações culturais e atividades formativas. Contemplando produções audiovisuais de todo o país, a 7ª edição do Curta na Serra irá premiar filmes nas categorias Curta-Metragem Nacional, Curta-Metragem Pernambucano e Videoclipe. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre até o dia 18 de janeiro de 2026, por meio de formulário disponível no site oficial do festival (www.curtanaserra.com.br).

Poderão ser inscritos curtas-metragens finalizados a partir de 2024, produzidos em qualquer formato de captação de imagem, de todos os gêneros, com duração máxima de 20 minutos.

Cada realizador ou realizadora poderá inscrever até dois filmes. A seleção das obras será realizada pelo membro da Abraccine e crítico de cinema Vítor Búrigo, que assina a curadoria do festival. Os títulos selecionados serão divulgados por meio do site oficial, redes sociais e contato direto com os inscritos.

As sessões do Curta na Serra acontecem ao ar livre, no Anfiteatro de Serra Negra, criando uma experiência única que une cinema, natureza e convivência comunitária. Além da programação presencial, o festival conta ainda com exibição online de parte dos filmes selecionados, ampliando o alcance das obras e fortalecendo a difusão do audiovisual independente.