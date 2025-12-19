Na França, “O Agente Secreto” estreia na vice-liderança das bilheterias

Foto © Victor Jucá

“O Agente Secreto” chegou a 184 cinemas de 146 cidades da França, nesta quarta-feira, 17, conquistando o público, e estreando na vice-liderança das bilheterias francesas, atrás apenas de outro lançamento da semana, o novo “Avatar”. Além disso, o filme de Kleber Mendonça Filho teve uma recepção historicamente positiva por parte da crítica especializada.

A trajetória de “O Agente Secreto” pelos cinemas do mundo segue agora para o circuito comercial de Chicago, Filadélfia, Atlanta, Seattle, Austin e demais estados da América do Norte (19/12), Itália (29 de janeiro) e Reino Unido e Irlanda (20 de fevereiro). O filme continua em exibição na Alemanha e em Portugal.

No Brasil, o filme bateu a impressionante marca de 1 milhão de espectadores – juntando-se a “Chico Bento” como os únicos lançamentos brasileiros do ano a garantir esse feito. É a maior bilheteria da história da carreira de Kleber Mendonça Filho e da Vitrine Filmes.