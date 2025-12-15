“O Agente Secreto” ultrapassa 1 milhão de espectadores e já é o maior lançamento nacional de 2025

Foto © Victor Jucá

“O Agente Secreto” já superou 1 milhão de espectadores e é oficialmente a maior bilheteria de um filme brasileiro de 2025 – e apenas o segundo lançamento nacional a vender 1 milhão de ingressos neste ano (ao lado de “Chico Bento”). Esse resultado também marca um feito inédito: é a primeira vez na história do cinema brasileiro que um filme produzido fora do eixo Sul-Sudeste alcança 1 milhão de espectadores nas salas de cinema. As informações são da Ancine/OCA. Além disso, representa também recorde para a carreira de Kleber Mendonça Filho e para a história da Vitrine Filmes, que, pela primeira vez, entram para o clube do milhão.

Para o mercado cinematográfico brasileiro, a marca também é representativa. Desde o lançamento de “O Agente Secreto”, a produção nacional voltou a ser protagonista nas bilheterias. Além disso, o público de 1 milhão de espectadores revela que o público se interessa em se ver nas telonas e reforça o momento de conexão entre os espectadores e as produções brasileiras. Em sua sexta semana de exibição no circuito brasileiro, a produção segue em cartaz em mais de 200 cinemas por todo o país.

“O Agente Secreto” vem fazendo história com as indicações e vitórias na temporada de premiação. Nesta semana saiu vencedor de cinco prêmios no Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano, em Havana: Melhor Direção, Melhor Roteiro, Direção de Arte, Montagem e Música Original. No Globo de Ouro, o longa conquistou três nomeações, um recorde para o Brasil, que, pela primeira vez, compete na categoria de Melhor Filme de Drama. A produção concorre ainda a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura. O ator baiano é também o primeiro latino-americano indicado na categoria de Melhor Ator no Critics Choice Awards, premiação em que o longa concorre ainda a Melhor Filme de Língua Estrangeira. No Spirit Awards, principal premiação do cinema independente na temporada, “O Agente Secreto” compete pelo prêmio de Melhor Filme Internacional. Já no Lumières, premiação da crítica francesa, a indicação do filme é na categoria de Melhor Coprodução Internacional. A lista de nomeações continua com o San Diego Film Critics Society (SDFCS) Awards e o San Francisco Bay Area Film Critics Circle, que selecionaram o filme para competir por Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura).

Entre os 30 prêmios já garantidos, destacam-se os recentes: Melhor Filme Internacional pela Los Angeles Film Critics Association – que também apontou o longa como vice-campeão nas categorias de Melhor Filme e Melhor Ator (Wagner Moura) – e Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura) no New York Film Critics Circle Awards, além das quatro premiações em Cannes – sendo o título mais celebrado no festival em 2024.

Visto por mais de 40 mil espectadores na Alemanha e em Portugal, “O Agente Secreto” estreia na França no próximo dia 17, e, na Itália, em 29 de janeiro. Nos Estados Unidos, a abertura é gradual, e já passou por Nova York, Los Angeles, São Francisco e Boston (12/12), e agora segue para Chicago, Filadélfia, Atlanta, Seattle, Austin e demais estados (19/12). No Reino Unido e na Irlanda, o lançamento acontece no dia 20 de fevereiro.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes, com patrocínio da Petrobras.