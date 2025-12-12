“Ó Paí, Ó 2”, de Viviane Ferreira, estreia no Canal Brasil
Neste sábado, dia 13 de dezembro, às 21h30, estreia no Canal Brasil o filme “Ó Paí, Ó 2”. Com direção de Viviane Ferreira (“Um Dia com Jerusa”), o longa é uma continuação do sucesso de 2007 e marca o retorno de Lázaro Ramos ao Pelourinho como o cantor Roque.
A comédia se tornou a maior bilheteria nacional no Nordeste no ano de 2023, acumulando renda de R$2,2 milhões na região. Com distribuição da H2O Films, “Ó Paí, Ó 2” é uma produção da Dueto e Casé Filmes, em coprodução com Globo Filmes e Canal Brasil.
Mais de uma década se passou entre os dois filmes e o cortiço de Dona Joana (Luciana Souza) continua carregado de festas, fofocas e confusões. Agora, Roque (Lázaro Ramos) está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso. Dona Joana segue lidando com o luto pela perda de seus dois filhos e com a convivência conflituosa com os inquilinos. Neuzão (Tânia Tôko) perdeu seu bar para uma turma de caráter duvidoso. Enquanto tudo isso acontece, o bairro se prepara para a festa de Iemanjá.