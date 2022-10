Melhor Direção no Festival de Berlim deste ano chega aos cinemas brasileiros

O filme francês “Com Amor e Fúria” (Both Sides of the Blade), estrelado por Juliette Binoche – vencedora do Oscar de melhor atriz por seu papel em “O Paciente Inglês”, de 1997 –, Vincent Lindon (“Titane”) e Grégoire Colin (“Nenette E Boni”), terá a sua pré-estreia em cinemas brasileiros após uma exibição especial na Mostra Internacional de São Paulo.

O filme estará em cartaz a partir do dia 27 de outubro em Salvador, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo e Porto Alegre. A estreia acontece no dia 3 de novembro.

Baseada no livro “Un Tournant de la Vie” (inédito no Brasil), de Christine Angot, a história de “Com Amor e Fúria” fala do desejo feminino e tem como ponto de partida o relacionamento amoroso de mais de dez anos entre Sara (Binoche) e Jean (Lindon). Quando François (Colin), antiga paixão de Sara e melhor amigo de Jean, reaparece, sentimentos do passado ressurgem e ela começa a questionar a sua vida.

A direção é de Claire Denis, que assina o roteiro com a autora do livro. As duas já tinham trabalhado juntas em “Deixe a Luz do Sol Entrar” e, segundo Denis, a junção do estilo sombrio de Angot com o seu lado ansioso rendeu uma parceria animada e ao mesmo tempo explosiva.

Esta também não é a primeira parceria da diretora com o trio de atores principais. Denis e Binoche trabalharam juntas nos filmes “High Life” e “Deixe a Luz do Sol Entrar”, que rendeu à cineasta um prêmio na Quinzena dos Realizadores, sessão paralela do Festival de Cannes, em 2017. Além disso, ela dirigiu Lindon em “Bastardos” e “Friday Night” e Colin em “Nenette E Boni” e também em “Bastardos”.

Claire Denis ganhou o prêmio de Melhor Direção do Festival de Berlim de 2022 por seu trabalho em “Com Amor e Fúria”. Foi o primeiro prêmio da diretora em festivais de renome na indústria.