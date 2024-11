Curtas documentais do programa Narrativas Negras Não Contadas estreiam na Max

A Warner Bros. Discovery estreia os três curtas documentais desenvolvidos durante o programa de aceleração de talentos Narrativas Negras Não Contadas – Black Brazil Unspoken. As produções “Primavera Só Floreia em Solo Fértil”, “Favela Turística” (foto) e “Brega Funk, Ritmo e Sobrevivência” estarão disponíveis no catálogo da Max a partir de 5 de novembro.

A HBO também exibirá as três produções, enquanto o canal TLC passará “Favela Turística”, o Space terá exibição de “Primavera Só Floreia em Solo Fértil”e a TNT receberá o curta “Brega Funk, Ritmo e Sobrevivência”.

A WBD selecionou, desenvolveu e produziu os curtas documentais dentre os dez projetos apresentados pelos finalistas do programa, após o fim do ciclo formativo remunerado oferecido aos participantes.

Criado, escrito e dirigido por Robson Dias, “Favela Turística” traz um olhar sobre as consequências do turismo na Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro e o segundo ponto turístico mais visitado da cidade. Em meio a opiniões distintas, um guia turístico, uma ativista e um agitador cultural mostram seus pontos de vista sobre o tema que atravessa suas vidas. “Favela Turística” questiona quem de fato se beneficia com essa atividade através de quem ainda não foi ouvido: os moradores.

“Primavera Só Floreia em Solo Fértil”, assinado por Laís Ribeiro, aborda o time de futebol de várzea da zona leste de São Paulo Sociedade Esportiva Vila Primavera, que está prestes a completar 70 anos, e traz alguns de seus membros, que rememoram momentos marcantes desta história. Os veteranos trazem a reflexão de que, com o desenvolvimento da cidade sem planejamento, as populações periféricas perdem seus espaços e como, apesar de tudo, a periferia encontra formas de driblar tais perdas.

Finalmente, “Brega Funk, Ritmo e Sobrevivência”, por Will Souza, mostra dançarinos da periferia de Recife que enfrentam os obstáculos e desafios da profissionalização no universo do Brega Funk, ritmo que começou na capital e tem ganhado espaço. Acompanhando de perto a rotina desses jovens em momentos distintos de suas carreiras, a narrativa revela suas realidades, os espaços públicos onde ensaiam e como criam conteúdo para se promover.

O projeto Narrativas Negras Não Contadas, desenvolvido em parceria com a WIP Narrative Design Studio, gestora de propriedades intelectuais e desenvolvedora de negócios no entretenimento, oferece recursos a criadores negros brasileiros que estão ingressando no audiovisual e ainda encaram um cenário de sub-representação, impulsionando a entrada no mercado brasileiro, que tem diversas barreiras de oportunidade e acesso.

A WBD Access, área da empresa responsável pelo programa, atua através de programas de desenvolvimento e mentoria, gerando oportunidades e exposição na mídia, operando como um poderoso canal que conecta talentos de grupos sub-representados aos nossos conteúdos e marcas.

Narrativas Negras Não Contadas é uma produção da Boutique Filmes para a Warner Bros. Discovery. Por parte da Boutique Filmes foi produzido por Gustavo Mello, a gerente de produção é a Renata Artigas, produção executiva de Thais Morresi e gerente de pós-produção a Branca Arruda. Pela Warner Bros. Discovery, são responsáveis pela supervisão de produção, Adriana Cechetti e Veronica Villa.