Série “The Beat Diáspora” estreia no Canal Brasil

No próximo domingo, 3 de novembro, a partir das 21h30, o Canal Brasil estreia a série “The Beat Diáspora”, dirigida por Tico Fernandes, Roguan, Carol Lima, Bruno Zambelli e Joyce Prado. Com seis episódios de 25 minutos cada, a produção procura entender como as batidas de tambor nascidas na África se espalharam através da diáspora e estão em constante mudança. Exibida em formato de maratona, a série percorre seis cidades – São Paulo, Recife, Salvador, Lagos, na Nigéria, Kingston, na Jamaica, e San Juan, em Porto Rico – e investiga seus diferentes cenários musicais eletrônicos.

A série aborda a popularização das tecnologias de produção musical nos últimos 20 anos que, junto à internet, influenciaram novas formas de fazer música eletrônica. Em cada episódio, uma personalidade de uma das cidades e cenas eletrônicas conduz a narrativa ao lado de outros artistas, jornalistas, pesquisadores, jovens talentos, entre outros. Contextos político, econômico e social, comportamento, estilo de vida e mercado fonográfico são alguns dos vários temas explorados pela série documental.

O primeiro episódio acompanha a influenciadora digital e personalidade do funk Fraan Ferreira e a trajetória do funk paulista. Ela bate um papo com MC Guimê e MC João. O segundo episódio apresenta a cantora e compositora pernambucana Raíssa Dias e a história do brega funk, além de entrevistas com artistas como MC Leozinho e MC Reino. No terceiro episódio, a cantora porto-riquenha Nohemy conta como o reggaeton se transformou na música pop mais ouvida em todo o mundo. Ela conversa com Rafa Pabón, a dupla Zion & Lennox e o grupo Calle 13.

No quarto episódio, Shanique Marie, cantora e compositora, mostra a cena de dancehall e da música jamaicana em Kingston, além de conversar com lendas dos anos 1980, 1990 e 2000, como Yellowman, Lone Ranger, Patra e Elephant Man, além de astros da atualidade, como Ding Dong, Roze Don e Teejay. O quinto episódio busca entender como a música pop baiana se formou (axé, arrocha, pagodão), a partir de entrevistas realizadas pela cantora, compositora e percussionista da banda Afrocidade, Fernanda Maia. O sexto e último episódio apresenta o gênero afrobeats, produzido na África Ocidental, e é conduzido pela cantora Teni “The Entertainer”, através de conversas com músicos, produtores, jornalistas e empresários.

“The Beat Diáspora” também traz a perspectiva da música eletrônica como um elemento de transformação social e de pertencimento nas comunidades afro-diaspóricas visitadas pela série, mostrando como muitos jovens alcançaram seus sonhos dentro dessa indústria.

O projeto tem produção original do YouTube e realização da MyMama Entertainment em coprodução com Coy Freitas e KondZilla.