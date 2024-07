Longa cearense “Estranho Caminho” chega ao circuito comercial

Novo longa-metragem do cearense Guto Parente, “Estranho Caminho”, com produção da Tardo Filmes e distribuição da Embaúba Filmes, estreia nos cinemas no dia 1º de agosto.

O drama tem percorrido festivais, tendo vencido os Prêmios de Melhor Roteiro (Guto Parente) e Melhor Ator Coadjuvante para o ator mineiro Carlos Francisco no Festival do Rio, Prêmio de Melhor Filme da Mostra Autorias da 27⁠ª Mostra de Cinema de Tiradentes, além de ter participado da competição internacional no Festival de Tribeca, onde o filme teve sua première mundial como único longa brasileiro na competição internacional, ganhando todos os prêmios que disputou: Melhor Filme, Melhor Roteiro para Guto Parente, Melhor Fotografia para Linga Acácio e Melhor Performance para Carlos Francisco.

“Estranho Caminho” é um drama fantástico que acompanha a trajetória de David, um jovem cineasta que, ao visitar sua cidade natal, Fortaleza, é surpreendido pelo rápido avanço da pandemia de Covid-19 e se vê obrigado a procurar o pai, Geraldo, um sujeito peculiar com quem não fala ou tem notícias há mais de dez anos. Após o reencontro dos dois, coisas estranhas começam a acontecer.

Realizado inteiramente na cidade de Fortaleza, financiado pela Secretaria de Cultura do Ceará por meio de recursos da Lei Aldir Blanc – em edital lançado no final de 2020 –, o filme foi rodado entre maio e junho de 2021, com uma equipe formada majoritariamente por profissionais cearenses, como Guto Parente no roteiro e direção, Ticiana Augusto Lima na produção, Linga Acácio na direção de fotografia, Taís Augusto na direção de arte; Lucas Coelho no som; Thais de Campos no figurino; Noá Bonoba na preparação de elenco e Uirá dos Reis e Fafa Nascimento na trilha musical. No elenco, os protagonistas são Lucas Limeira (ator de “Cabeça de Nêgo, ”Quando Eu me Encontrar”), no papel de David, o filho, e Carlos Francisco (ator de “Bacurau” e “Marte Um”), no papel de Geraldo, o pai.

Em 2022, o filme participou do programa WIP Latam para filmes em pós-produção, do Festival de San Sebastian, na Espanha, onde ganhou o prêmio WIP Paradiso de melhor produção brasileira. No ano passado, o filme foi exibido na competição Horizontes Latinos do festival.

“Estranho Caminho” é o 11º longa-metragem da Tardo Filmes, produtora independente de Fortaleza, que está completando esse ano 12 anos de existência.