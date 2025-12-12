In-Edit Brasil abre inscrições para sua 18ª edição

Estão abertas as inscrições para a 18ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical. Até o dia 23 de fevereiro poderão ser inscritos documentários musicais, longas e curta-metragens, através da plataforma FilmFreeway.

A mostra competitiva é destinada a longa-metragens nacionais, finalizados a partir de janeiro de 2025. Além da Competição Nacional, outros dois painéis compõem o Panorama Brasileiro – a Mostra Brasil, que reúne longas e médias-metragens, e Curta um Som, destinado a filmes de até 30 minutos. Com exceção dos curtas, todos os demais filmes devem ser inéditos no circuito comercial, não podendo ter sido exibidos em salas de cinema, TV aberta ou paga, comercializadas em DVD/Blu-Ray ou disponibilizadas em serviços de streaming.

O filme vencedor da Competição Nacional receberá o prêmio In-Edit Brasil de Melhor Documentário Musical e será exibido no In-Edit Barcelona 2026, com a presença do diretor ou um representante.

Na edição de 2025, o filme vencedor foi “Brasiliana – O Musical Negro que Apresentou o Brasil ao Mundo“, dirigido por Joel Zito Araújo.

O 18º In-Edit Brasil acontecerá em São Paulo, de 17 a 28 de junho de 2026. O regulamento do festival pode ser lido aqui. Mais informações, no site br.in-edit.org.