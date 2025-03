“Vitória”, de Andrucha Waddington, atinge 500 mil espectadores

Foto © Suzanna Tierie

O drama nacional “Vitória”, dirigido por Andrucha Waddington, segue conquistando público e alcançou, hoje, a marca de 500 mil espectadores nos cinemas de todo o país. O longa também se consagra como o filme de maior bilheteria protagonizado por Fernanda Montenegro, com uma arrecadação de mais de R$ 10 milhões até o momento.

Em seu primeiro final de semana, “Vitória” foi a maior estreia de um filme nacional em 2025, exibido em 650 salas de cinema. Baseado na impressionante história real de Joana da Paz, “Vitória” retrata a coragem de uma mulher que, da janela de seu apartamento, no Rio de Janeiro, desmascarou uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos. No papel de Dona Nina, Fernanda Montenegro entrega mais uma atuação emocionante, reforçando sua trajetória brilhante no cinema nacional. O elenco conta ainda com Alan Rocha, Thawan Lucas, Linn da Quebrada, Laila Garin, Jennifer Dias, Thelmo Fernandes e Sacha Bali.

“Vitória” é inspirado na obra literária “Dona Vitória Joana da Paz”, de Fábio Gusmão, jornalista que também assinou as reportagens em 2005.

O filme é uma produção Original Globoplay, realizado pela Conspiração, com coprodução da MyMama Entertainment e Globoplay, e apoio da Globo Filmes. O roteiro é de Paula Fiúza e a produção é de Breno Silveira e Andrucha Waddington. A distribuição é da Sony Pictures.

“Vitória” segue em cartaz em cinemas de todo o país.