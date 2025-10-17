Kleber Mendonça Filho recebe homenagens na Alemanha e nos Estados Unidos

Foto © Marvin Ruppert

A presença expressiva de “O Agente Secreto” pelo mundo ganhou reforço também esta semana com duas homenagens ao cineasta Kleber Mendonça Filho. No Festival de Cinema de Colônia, na Alemanha, recebeu o The Hollywood Reporter Award, que celebra as melhores contribuições anuais do cinema ficcional. E amanhã, sábado, 18 de outubro, Kleber será homenageado com o International Spotlight Award, no Middleburg Film Festival, na Virginia, nos EUA.

O longa brasileiro segue agora para exibições em três eventos nos Estados Unidos: Middleburg Film Festival, Bravo Film Festival, em Los Angeles – onde abre a programação e recebe sessão seguida de debate mediado por Walter Salles – e SCAD Savannah Film Festival.

“O Agente Secreto” segue com sessões especiais em festivais brasileiros, com exibição confirmada para os dias 24, 25, 28 (com presença de equipe e elenco) e 29 na Mostra SP, e, no dia 3 de novembro, é a vez de passar pelo Frapa, em Porto Alegre. Já estão à venda ingressos para as sessões antecipadas, que ocorrem nos dias 25 de outubro e 1 de novembro em cinemas de todo o país.

Os espectadores já podem adquirir também ingressos para o lançamento oficial de “O Agente Secreto” no circuito comercial brasileiro, que acontece no dia 6 de novembro, com patrocínio master da Petrobras. Na mesma data, o longa estreia na Alemanha e em Portugal.

No dia 26 de novembro, o filme chega às salas de Nova York, ampliando para os complexos de Los Angeles, em 5 de dezembro, e, posteriormente, expandido para todo o território.

A produção tem lançamento garantido em mais de 90 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do filme internacionalmente. Entre os territórios já confirmados estão alguns dos maiores mercados cinematográficos do mundo, como China, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.