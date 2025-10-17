Evento do Sebrae-SP promove networking entre produtoras independentes e grandes empresas

O Sebrae-SP, por meio do Crie Audiovisual, lança o Conexão Mercado, um evento inédito de networking para o setor audiovisual. A iniciativa acontece nos dias 30 e 31 de outubro e vai conectar 30 empresas paulistas com mais de 10 grandes players da indústria.

Podem participar produtoras brasileiras independentes, registradas na ANCINE, localizadas em São Paulo e já clientes do Sebrae. As inscrições estão abertas até 17 de outubro e podem ser realizadas neste link.

O objetivo é a troca de experiências, apresentação de demandas e ofertas, e criação de parcerias que podem gerar novos negócios. O foco é abrir portas para parcerias estratégicas, licenciamento de conteúdos e prestação de serviços.

Os players confirmados são Globoplay, TV Cultura e TV Rá Tim Bum!, Canal Brasil, Chatrone, Opar, Encripta e Looke, A2 Filmes, Olhar Distribuidora, Panorâmica e Elo Studios.

O Conexão Mercado promete fortalecer o ecossistema audiovisual paulista, aproximando produtoras independentes de grandes agentes do mercado e ampliando oportunidades de negócios.

Mais informações podem ser obtidas pelo email crieaudiovisual@sebraesp.com.br.