+Galeria anuncia o início das filmagens da comédia “Temporada de Bônus”

A +Galeria anunciou o início das filmagens de “Temporada de Bônus”, com produção da Na Paralela Filmes, Telefilms e +Galeria e distribuição nacional da +Galeria. A comédia, escrita por Mônica Sufar e dirigida por Felipe Joffily, apresenta uma sátira bem-humorada sobre o ambiente corporativo contemporâneo, um espaço onde metas inalcançáveis, discursos motivacionais vazios e pequenas vinganças se misturam ao espírito natalino.

Ambientado na empresa Protege Max Seguros, em um escritório onde a frustração e o tédio se transformam em rebeldia, o filme acompanha um grupo de funcionários que, ao descobrir que não receberá o tradicional bônus de fim de ano, decide se vingar da empresa. A partir dessa premissa, “Temporada de Bônus” explora com leveza e ironia as contradições do mundo do trabalho, os discursos motivacionais vazios e as dinâmicas absurdas das corporações modernas.

Entre reuniões caóticas e planos mirabolantes, o grupo de funcionários transforma o desespero em uma oportunidade de revanche. Mais do que uma simples comédia, o longa combina entretenimento com uma crítica social leve e espirituosa. O filme transforma o caos do cotidiano em riso, com uma narrativa que celebra “os humilhados sendo exaltados” e encontra redenção nas pequenas vitórias diante do sistema.

A produção reúne no elenco Marcelo Serrado, Júlia Rabello, Sheron Menezes, Ailton Graça, Kiko Mascarenhas, Pedro Wagner, Heslaine Vieira, Priscila Assum, entre outros.