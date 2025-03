Prêmios Platino podem, pela primeira, vez, consagrar um filme brasileiro, “Ainda Estou Aqui”, como o melhor do cinema ibero-americano

Foto: “Ainda Estou Aqui” © Alile Dara Onawale

Por Maria do Rosário Caetano

“Ainda Estou Aqui” foi o filme ibero-americano de maior repercussão na temporada mundial de prêmios, de Veneza a Madri, passando pela meca do cinema, a féerica Hollywood. Seu roteiro foi premiado em Veneza. Sua protagonista, Fernanda Torres, conquistou o Globo de Ouro. E, finalmente, o longa de Walter Salles deu ao Brasil seu primeiro Oscar (melhor filme internacional).

A saga da viúva Eunice Paiva foi eleita, também, o melhor filme ibero-americano, em Granada, na Andaluzia, com o Goya, que os espanhóis chamam carinhosamente de cabeçudo. Devido ao tamanho da cabeça de Francisco de Goya y Lucientes, esculpido como troféu.

Depois de tamanho reconhecimento, dá para afirmar que chegou a hora do Brasil, finalmente!, vencer o Prêmio Platino de melhor filme. Desde que vença o superestimado longa espanhol “La Infiltrada”, de Arantxa Echevarria, indicado em onze categorias, contra três de “Ainda Estou Aqui”.

O mais bem-sucedido dos filmes de Walter Salles (quase 6 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros), se for realmente premiado em Madri, dia 27 de abril, quebrará um tabu. Até hoje, nenhum longa brasileiro triunfou na categoria principal (desde que o Platino nasceu, em 2014).

Onze edições foram realizadas. A décima-segunda acontecerá na capital espanhola, em festa organizada por instituições ligadas à produção e ao direito autoral ibero-americano (Egeda e Fipca, em parceria com Academias de Cinema da América Latina e Península Ibérica).

O Canal Brasil vai transmitir a cerimônia, ao vivo. Tem alcançado, com a festa ibero-americana, repercussão mediana. Dessa vez, porém, com a força de “Ainda Estou Aqui” e o carisma de Fernanda Torres, prevê-se maior interesse. Tomara que a atriz prepare repertório especial de “brincadeiras inteligentes” para agitar a blogosfera de habla hispânica e lusitana. O mundo não pode viver de olhos grudados somente nos prêmios de origem anglo-saxã.

Até hoje, os Prêmios Platino se configuraram como sólido reduto das cinematografias que falam o idioma de Cervantes. Os que se expressam na língua de Camões (Brasil e Portugal) nunca – vale repetir – conquistaram a mais cobiçada das categorias (melhor ficção). Argentina e Espanha venceram, cada uma, três vezes. O Chile e a Colômbia, duas (cada). O México, uma, com o inesquecível “Roma” (ver lista completa abaixo).

Se o número de indicações funcionar como sinalizador decisivo, o título mais destacado (11 vagas) é o espanhol “La Infiltrada”. Trata-se de thriller político, sobre policial, jovem e muito bonita (a atriz Carolina Yuste), que as forças nacionais de segurança infiltram em célula do ETA (exército revolucionário basco).

O longa de Arantxa não obteve repercussão internacional, mas causou furor na Espanha. Tanto que dividiu o Goya de melhor filme com “El 47”, de Marcel Barrena, tocante história de motorista que sonha ver uma linha de ônibus prestando serviços à sua comunidade. Ele e seus pares, de origem andaluza, migrantes pobres, vive em casas incrustadas num morro, na periferia de Barcelona. Este longa, comovente, recebeu apenas duas indicações.

O segundo filme com maior número de indicações (nove) é o argentino “El Jockey”, de Luis Ortega, coprodução com a Espanha. Trata-se de comédia inteligente e descolada, com elenco estelar. Caso do argentino (com carreira na Espanha e França), Nahuel Pérez-Biscayart, que se soma ao torpedo espanhol Úrsula Corberó (ela está na crista da onda), e ao mexicano Daniel Giménez Cacho.

A notar-se, no histórico dos Prêmios Platino, que a língua portuguesa, pela primeira vez, ocupa duas das cinco vagas a melhor filme. Além de “Ainda Estou Aqui”, os integrantes do colégio eleitoral ibero-americano, selecionaram o lusitano “Grand Tour”, de Miguel Gomes, que também teve ótima repercussão internacional – em Cannes conquistou a Palma de Prata de melhor diretor. Mas o inventivo filme português só recebeu uma indicação.

“Ainda Estou Aqui” foi subestimado pelo colegiado dos Prêmios Platino. Emplacou apenas três categorias – além de melhor filme e melhor atriz (Fernanda Torres, a favorita), Walter Salles foi indicado a melhor diretor. Incompreensível o filme ter sido ignorado nas categorias roteiro (Murilo Hauser e Heitor Lorega), ator coadjuvante (Selton Mello) e fotografia (Adrian Teijido).

O Brasil, esse ano, brilha também, nas séries e minisséries. “Senna”, que a Gullane produziu para a Netflix, recebeu quatro indicações. “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, da O2 Filmes, duas. Mas os dois títulos brasileiros trombarão com concorrente arrasa-quarteirão – “Cem Anos de Solidão”. A série (também da Netflix), primeira adaptação do consagrado romance de Gabriel García Márquez, foi gravada na Colômbia, em espanhol e com atores hispano-hablantes.

Gabriel “Senna” Leone e Alexandre “Cidade de Deus” Rodrigues teriam chance na categoria melhor ator (de TV), se não tivessem que enfrentar o colombiano Claudio Cataño, um Aureliano Buendía de olhos tristes e profundos, que arrebatou em cada capítulo do épico garcía-marqueziano.

Vamos torcer, portanto, por foto que coloque Fernanda Torres, caso ela ganhe o Platino, entre os atores Eduard Fernández e Claudio Cataño. O primeiro, espanhol, é conhecido como o “Roberto de Niro castelhano”, tamanha sua natureza camelônica. Quem o viu em “Marco, a Verdade Inventada” e depois assistiu ao arrebatador “El 47”, não acreditará que são a mesma pessoa. Realmente, um verdadeiro camaleão.

Se há alguém que possa (e deva) preparar seu smoking para a noite de 27 de abril, esse alguém é Fernández. Se justiça houvesse nesse prêmio, ele teria sido indicado (e depois laureado) pelos dois papéis. Mas o superestimado “A Infiltrada” infiltrou-se na mente do colegiado platino e o drama social barcelonês reduziu-se a duas míseras indicações.

Se Fernanda Torres é a franca favorita a melhor atriz, o mesmo não se pode dizer da condição em que se encontra a mineira Andreia Horta, que gravou, grávida, e com a sensibilidade à flor da pele, sua importante participação na série “Cidade de Deus: A Luta Não Para”. Ela está ótima. Mas… tem pela frente a colombiana Marleyda Soto, intérprete da matricarca dos Buendía, em “Cem Anos de Solidão”. Uma atriz veterana, que encantou o mundo.

O Brasil brilha, também, na categoria “longa de animação” com “Arca de Noé”, outra produção da Videofilmes, em parceria com a Gullane e a Índia. Sim, o país asiático. Se o filme de Sérgio Machado e Alois Di Léo triunfar, a Bossa Nova será, finalmente, objeto de justiça (o filme baseia-se em canções de Vinícius de Moraes). Lembremos que, ano passado, o belíssimo “Atiraram no Pianista”, de Fernando Trueba, sobre o trágico assassinato do bossa-novista Tenório Jr, perdeu para “Robot Dreams”. Num duelo que antagonizou Espanha x Espanha. Não que o robozinho não merecesse. Mas a animação de Trueba é um filme notável, que não recebeu os prêmios e público que merecia.

Na categoria documentário, na qual o Brasil triunfou duas vezes (com “Sal da Terra” e “Democracia em Vertigem”), o ano de 2025 mostrou-se cruel. O país não cravou nenhuma indicação. O favorito é “El Elco”, da mexicana Tatiana Huezo (que concorre também na categoria montagem). Filme de grande força narrativa e imagens de beleza aliciadora.

Tatiana registra o dia-a-dia de pequenos lavradores na região de El Eco, no México, dedicados à criação de pequeno rebanho de cabras e carneiros, usado para a subsistência cotidiana. Na cola do documentário mexicano está um filme colombiano – “As Crianças Perdidas”, sobre quatro infantes indígenas, que sobrevivem a um acidente num pequeno avião. Morrem três adultos, incluindo a mãe dos meninos. Que serão buscados na selva, pelo exército da Colômbia e por grupo de voluntários indígenas.

O documentário, dirigido por Orlando von Einsield e parceiros, constrói-se como um thriller de suspense. Está disponível na Netflix. Aliás, as plataformas de streaming disponibilizam todas as séries finalistas ao Platino. Do estilista Cristobal Balenciaga, passando pelas duas produções brasileiras, à monumental “Cem Anos de Solidão”. Sem esquecer “Como Água para Chocolate”, produzida pela atriz Salma Hayek. Disponibilizam, ainda, o filme “Pedro Páramo”, de Rodrigo Prieto, indicado ao Platino em cinco categorias, mas ignorado nos prêmios principais (melhor filme, diretor e atores protagonistas).

Os Prêmios Platino atribuem troféu anual à melhor Opera Prima (filme de diretor estreante) e o “Educação em Valores” (este já vencido por “Que Horas Ela Volta?”, de Ana Muylaert). Tomara que o boliviano “El Ladrón de Perros”, de Vinko Tomicic, se consagre nas duas categorias. O longa, de tradição neorrealista e protagonizado por Franklin Aro Huasco e Alfredo Castro, é uma estreia digna de todas as atenções.