Imovision realizará o maior festival de cinema europeu já promovido no Brasil

De 24 a 30 de abril, a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision celebrará a diversidade e a excelência do cinema europeu contemporâneo, com uma curadoria exclusiva de 14 filmes inéditos e premiados, provenientes de países como Alemanha, França, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia.

O evento, que ocorrerá em várias cidades do Brasil, terá sua abertura de gala no Reserva Cultural – Caminho Niemeyer, em Niterói, no dia 23 de abril, com a presença de estrelas internacionais do cinema.

O Reserva Cultural, localizado no imponente complexo projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, é um dos maiores marcos culturais de Niterói. Situado em um dos pontos mais icônicos da cidade, o espaço será o cenário perfeito para a abertura desse grande evento.

Após a abertura, o festival segue para São Paulo e outras cidades do Brasil, com sessões especiais, convidados internacionais, debates e ações formativas, proporcionando ao público brasileiro uma imersão no melhor do cinema europeu. Os filmes participantes serão anunciados em breve.

O festival será realizado pela distribuidora Imovision, em parceria com a Prefeitura de Niterói e a Neltur.