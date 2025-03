Longa realizado por mulheres da aldeia Sawre Muybu é selecionado para a competição do Hot Docs

Uma coprodução Globo Filmes e Globonews, “Mundurukuyü – A Floresta das Mulheres Peixe” foi selecionado para o Hot Docs, um dos maiores festivais de documentários do mundo, que, em 2025, promove sua 32ª edição, entre os dias 24 de abril e 4 de maio, em Toronto, no Canadá. O filme, realizado por mulheres da aldeia Sawre Muybu, faz sua estreia internacional no evento e representa o Brasil na mostra competitiva World Showcase, concorrendo também ao Prêmio Bill Nemtin de Melhor Documentário de Impacto Social.

O Hot Docs é o segundo festival a selecionar “Mundurukuyü” para sua programação. O filme também será exibido no brasileiro É Tudo Verdade, que acontece simultaneamente no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre 3 e 13 de abril.

Produzido pela Pindorama Filmes, o longa é dirigido pelo coletivo audiovisual munduruku Daje Kapap Eypi, composto pelas diretoras Aldira Akay, Beka Munduruku e Rilcélia Akay, que também assinam o roteiro ao lado de Estêvão Ciavatta. A trama retrata a vida nas margens do Rio Tapajós, no Pará, onde a floresta das mulheres peixe espelha a mitologia Munduruku, e essas mulheres usam câmeras de cinema para proteger a Amazônia das forças que destroem a floresta.