Dirigido por brasileiros, o curta “Du Bist So Wunderbar” leva prêmio no Festival de Locarno

A dupla brasileira Leandro Goddinho e Paulo Menezes, atualmente residente na Alemanha, ganhou o Leopardo de Prata na Competição Internacional de Curta-Metragem Pardi di Domani, do renomado 76º Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça. O curta “Du Bist So Wunderbar” é uma coprodução Brasil-Alemanha da produtora CinemaPosgenero.

“Nosso filme enfatiza o poder das narrativas queer, que sempre desafiaram o sistema, questionaram normas sociais e ofereceram perspectivas frescas com uma estética crua e underground que desafia os padrões estabelecidos”, declaram os diretores.

De acordo com Eddie Bertozzi, um dos programadores do Festival de Locarno, “a obra dos cineastas brasileiros é explosiva, um tour de force tragicômico que segue um jovem imigrante na Berlim atual que, no auge da crise habitacional, luta para existir entre desigualdades sociais e estereótipos culturais”.

O Júri Pardi di Domani 2023, formado por Mattew Rankin, Amos Sussigan e Ewa Puszcynska, definiu o curta como “um pedaço ousado e exuberante da vida, cheio de humor e complexidade que identifica uma situação rica e cômica nas indignidades da busca por apartamentos em Berlim. Os cineastas foram corajosos e audaciosos, originais em sua abordagem, e seu filme é maravilhosamente enriquecido por uma atuação sutil e carismática”.

Em 76 anos de festival, pouquíssimos cineastas nacionais levaram para casa esse disputado prêmio.