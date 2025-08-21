Fabiula Nascimento estrela a comédia “Uma Mulher sem Filtro”

Foto © Laura Campanella

A comédia “Uma Mulher sem Filtro”, estrelada por Fabiula Nascimento, estreia nos cinemas no dia 21 de agosto. Produzida pela Conspiração, em coprodução com a Star Productions e distribuição da H2O Films com codistribuição da RioFilme, o longa tem roteiro adaptado por Tati Bernardi e direção de Arthur Fontes.

Na comédia, Fabiula vive Bia, uma publicitária que precisa lidar com um chefe machista e sem noção, interpretado por Caito Mainier, um marido encostado, vivido por Emílio Dantas, uma melhor amiga (Patrícia Ramos) extremamente egocêntrica, e uma irmã muito diferente dela, papel de Júlia Rabello. Como se não bastasse, a jovem influencer Paloma (Camila Queiroz) assume o cargo de CEO de conteúdo na empresa em que Bia trabalha.

À beira de um colapso, Bia aceita a sugestão de Paloma e marca um horário com Deusa Xana (Polly Marinho) para uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela perde todos os filtros e passa a dizer tudo o que pensa. Samuel de Assis, Louise D’Tuani e Luana Martau também estão no elenco.

“Uma Mulher sem Filtro” é o remake do filme original “Sin Filtro”, grande sucesso em países como México, Espanha, Chile, Argentina, Peru e Itália.