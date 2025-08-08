8°LAB Franco-Brasileiro de Roteiros recebe inscrições até 12 de setembro

O Festival de Cinema Francês do Brasil realiza a oitava edição do seu já tradicional LAB Franco-Brasileiro de Roteiros, entre os dias 24 e 28 de novembro, presencialmente, no Rio de Janeiro. Em parceria com o Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual (CEEA), escola parisiense referência para a formação de roteiristas na França, o evento é destinado a roteiristas, diretores e realizadores e tem como objetivo aprimorar o desenvolvimento da escrita de projetos de roteiros de longas-metragens de ficção e de séries de ficção para TV. O evento antecede o festival, confirmado para os cinemas de todo o país de 27 de novembro a 10 de dezembro.

Com inscrições gratuitas até dia 12 de setembro, através do formulário no link https://forms.gle/RQpwKVPNpKwQv9NZ9, onde se encontra o regulamento, serão selecionados 16 projetos pela comissão técnica do festival. Aos aprovados será cobrada uma taxa de participação de R$ 500 (quinhentos reais).

Coordenado por François Sauvagnargues, especialista de ficção e ex-diretor geral do FIPA, Festival Internacional de Programação Audiovisual (Biarritz, França), o LAB terá como professores os roteiristas Corinne Klomp, Claire Barré, Jean-Marie Chavent e Anna Fregonese, todos integrantes do Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual. As aulas serão em inglês e os selecionados serão divididos em duas oficinas de longa-metragem e duas de oficinas de séries de TV.

O LAB terá duas modalidades de roteiros: de longa-metragem de ficção, original ou adaptado, e de série de ficção para televisão. O objetivo é explorar os fundamentos e a metodologia da construção dramática, acompanhar a escrita, explorar abordagens que facilitem a construção da história, orientar os autores ajudando-os a encontrarem suas particularidades e a construir uma narração. Entre teoria e prática, o LAB promove a troca de experiências entre palestrantes europeus com larga experiência, e profissionais brasileiros, contribuindo para estimular o intercâmbio de conhecimentos, e incentivar coproduções futuras entre Europa e Brasil. Já passaram pelo Laboratório de Roteiro nomes como Ana Rieper, Angelo Defanti, Estevão Ciavata, João Miguel, Sabrina Fidalgo e Wagner Assis.

O LAB tem parceria com o Projeto Paradiso.

Outras informações sobre o Lab podem ser obtidas pelo email lab@bonfilm.com.br, com Melissa Bommart – (21) 98243 2763.