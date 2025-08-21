Cinemateca Brasileira apresenta a versão restaurada em 4K do filme “São Paulo Sociedade Anônima”

Para celebrar os 60 anos do filme “São Paulo Sociedade Anônima”, de Luiz Sergio Person (1936-1976), a Cinemateca Brasileira realiza a sessão da cópia restaurada em 4k do longa, no dia 22 de agosto, às 19h30. A exibição será seguida de debate com o jornalista e cineasta Ninho Moraes e o crítico de cinema e professor Rubem Machado, mediado pelo professor da ECA/USP, Carlos Augusto Calil, curador do programa Revisão Crítica do Cinema Brasileiro.

O restauro de “São Paulo Sociedade Anônima” (1965) é resultado de uma parceria entre a Cinemateca Brasileira e a Cineteca de Bologna, onde o filme foi apresentado em junho, no Festival Il Cinema Ritrovato. A iniciativa teve o apoio da família do cineasta, Regina Jehá e Marina Person, e o patrocínio da The Film Foundation, de Martin Scorsese, no âmbito do World Cinema Project, através de financiamento da Fundação Família Hobson/Lucas.

“São Paulo Sociedade Anônima” figura entre os principais clássicos do cinema brasileiro, com boa recepção da crítica brasileira e internacional desde seu lançamento. O filme aborda o impacto das transformações sociais e econômicas de São Paulo, no seu surto desenvolvimentista, sob a visão de seu protagonista Carlos (Walmor Chagas), um sujeito em crise com seus dilemas existenciais e afetivos e sua busca por ascensão social. No elenco, Walmor Chagas e Darlene Glória, ambos estreantes no cinema; e ainda Ana Esmeralda e Eva Wilma.

O programa Revisão Crítica do Cinema Brasileiro organiza sessões mensais na Cinemateca Brasileira, sempre acompanhadas de debates. O objetivo é promover a difusão de filmes com pouca circulação e/ou que foram restaurados pela instituição.

A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, em São Paulo. Os ingressos para a sessão devem ser retirados uma hora antes do início da exibição.