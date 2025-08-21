Últimos:
Festivais, Mostras e Eventos Notícias Últimas Notícias 

Cinemateca Brasileira apresenta a versão restaurada em 4K do filme “São Paulo Sociedade Anônima”

Redação 0 comentários , ,

Para celebrar os 60 anos do filme “São Paulo Sociedade Anônima”, de Luiz Sergio Person (1936-1976), a Cinemateca Brasileira realiza a sessão da cópia restaurada em 4k do longa, no dia 22 de agosto, às 19h30. A exibição será seguida de debate com o jornalista e cineasta Ninho Moraes e o crítico de cinema e professor Rubem Machado, mediado pelo professor da ECA/USP, Carlos Augusto Calil, curador do programa Revisão Crítica do Cinema Brasileiro.

O restauro de “São Paulo Sociedade Anônima” (1965) é resultado de uma parceria entre a Cinemateca Brasileira e a Cineteca de Bologna, onde o filme foi apresentado em junho, no Festival Il Cinema Ritrovato. A iniciativa teve o apoio da família do cineasta, Regina Jehá e Marina Person, e o patrocínio da The Film Foundation, de Martin Scorsese, no âmbito do World Cinema Project, através de financiamento da Fundação Família Hobson/Lucas.

“São Paulo Sociedade Anônima” figura entre os principais clássicos do cinema brasileiro, com boa recepção da crítica brasileira e internacional desde seu lançamento. O filme aborda o impacto das transformações sociais e econômicas de São Paulo, no seu surto desenvolvimentista, sob a visão de seu protagonista Carlos (Walmor Chagas), um sujeito em crise com seus dilemas existenciais e afetivos e sua busca por ascensão social. No elenco, Walmor Chagas e Darlene Glória, ambos estreantes no cinema; e ainda Ana Esmeralda e Eva Wilma.

O programa Revisão Crítica do Cinema Brasileiro organiza sessões mensais na Cinemateca Brasileira, sempre acompanhadas de debates. O objetivo é promover a difusão de filmes com pouca circulação e/ou que foram restaurados pela instituição.

A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, em São Paulo. Os ingressos para a sessão devem ser retirados uma hora antes do início da exibição.

Você pode gostar também

China retribui lançamento de “Detetive Chinatown” com exibição de “Ainda Estou Aqui” em 10 mil salas

Redação 0

Festival de Cinema de Vitória tem inscrições abertas para seleção de filmes até o dia 10 de abril

Redação 0

Com a atriz francesa Marina Foïs, “Salamandra” estreia no Canal Brasil

Redação 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.