Bolsa exclusiva para profissionais do Norte na escola de cinema EICTV, em Cuba, está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a XII Maestría em Escrita de Roteiro Audiovisual, promovida pela Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de Los Baños (EICTV), em Cuba. Em sua sétima edição da parceria com o Projeto Paradiso, a novidade deste ano é que a Bolsa Paradiso será destinada exclusivamente a profissionais nascidos na região Norte do Brasil. A bolsa cobre integralmente os custos de passagem, matrícula e inscrição do candidato selecionado. As inscrições ficam abertas até 20 de setembro.

Ministrado em espanhol para uma turma de apenas sete alunos, o curso aborda os princípios da dramaturgia e da arte narrativa sem se prender a modelos hegemônicos, conectando-se assim organicamente com as realidades de suas origens. Durante os nove meses do curso, os alunos desenvolverão uma ideia dramática original para transformá-la em um longa-metragem ou roteiro de uma série de TV.

O programa acontecerá entre janeiro e outubro de 2026, com os seis primeiros meses presenciais, em Cayo la Rosa (Cuba), e os três finais em formato on-line, dedicados ao desenvolvimento do roteiro sob a orientação de um mentor. Informações e o regulamento da bolsa estão disponíveis no site do Projeto Paradiso.

Em edições anteriores, os roteiristas selecionados foram Andréa Rodrigues (MG), Diogo Leite (SP), Amanda Trindade (SP), Rayane Teles (BA), Berbe (SP) e Ana Clara Ribeiro (PI). Todos os bolsistas passam a fazer parte da Rede Paradiso de Talentos, que reúne profissionais que já receberam apoio do Projeto Paradiso.

A EICTV é a responsável pela seleção do candidato contemplado pela bolsa. O contato para tirar dúvidas e e-mail estão neste link.