Rodado no Brasil e nos Estados Unidos, “Destinos Opostos” chega aos cinemas

“Destinos Opostos”, longa protagonizado por Breno de Filippo (“Cidade do Sol”), com direção de Walther Neto, produção executiva de Marcos Moraes e roteiro de Erik de Castro com colaboração de Edu Felistoque, chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 3 de agosto. Rodado no Brasil e nos Estados Unidos, o filme é uma produção da Guaikurus Films e da WN Produções com distribuição da Paris Filmes.

Ambientado no Pantanal e com cenários deslumbrantes, o filme acompanha Tony de Barros (Breno de Filippo), um empresário de sucesso movido por ambição e vitórias. Nascido e criado na fazenda do pai, ele rompe com as raízes após a morte da mãe e se muda para uma cidade grande em busca de uma vida melhor. Agora, com uma carreira empresarial de prestígio internacional, ele precisa voltar à antiga casa após a morte do pai para resolver as questões burocráticas relacionadas à herança e aos terrenos.

Na fazenda, Tony reencontra os amigos de infância Waldir (Danilo Sacramento) e Helena (Priscila Sol), que cresceram nas terras do pai e adotaram um estilo de vida pantaneiro diferente do milionário cosmopolita. Em meio a memórias da infância e planos para o futuro, ele irá confrontar as inseguranças do passado e lidar com sentimentos que podem mudar sua história.

O elenco também conta com Jackson Antunes (“Coração de Cowboy), Eucir de Souza (“Fogaréu”), Helena Cerello, Marcos Breda (“Somos Tão Jovens”), Carina Sacchelli, José Vitor Antunes, Ton Crivelaro e participação especial de Daniela Escobar e Michael Stone.