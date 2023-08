“Depois de Ser Cinza” aborda relacionamentos amorosos no mundo contemporâneo

Foto © Leonardo Maestrelli

“Depois de Ser Cinza”, novo longa de Eduardo Wannmacher, chega aos cinemas nacionais, com distribuição da Boulevard Filmes e codistribuição da Vitrine Filmes, no dia 3 de agosto. Com produção da Pironauta, em coprodução com a Ausgang, a obra recebe pré-estreia em São Paulo dois dia antes, 1º de agosto, terça-feira, às 20h, no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca, com a presença de elenco e equipe. Após a exibição, haverá bate-papo mediado pelo jornalista e crítico de cinema Bruno Carmelo.

Com roteiro de Leo Garcia, o filme é narrado a partir de três mulheres diferentes que se envolveram com o mesmo homem, Raul (João Campos). Isabel (Elisa Volpatto), Suzy (Branca Messina) e Manuela (Silvia Lourenço) estiveram com ele em momentos e lugares diferentes, numa trama que transita entre o Brasil (Porto Alegre) e a Croácia (Dubrovnik, Zadar e Zagreb). Por meio desses personagens, o longa faz um retrato dos relacionamentos contemporâneos, num mundo onde as fronteiras estão cada vez mais esmaecidas.

Premiado no 3º Festival de Cinema de Alter do Chão, “Depois de Ser Cinza” encontra sua força no trio de atrizes que interpreta personagens marcantes.

Wannmacher foi convidado para o filme pelo produtor Frederico Mendina, e trabalhou com o roteirista Leonardo Garcia na construção do projeto há mais de 15 anos. Garcia explica que um dos maiores desafios do roteiro foi a construção do ponto de vista das três personagens femininas. A rota de Raul e Isabel na Croácia parte de uma viagem do próprio Garcia, que havia feito o mesmo trajeto enquanto escrevia o longa.

Com uma narrativa construída que atravessa o tempo e o espaço, Wannmacher sabia que a sintonia com o diretor de fotografia Leonardo Maestrelli era fundamental para a construção do filme, e priorizar o elenco e os personagens se tornou fundamental nesse processo. Ainda entre os elemento técnicos do filme, a montagem, assinada por Bruno Carboni, que construiu a narrativa a partir do roteiro que já era não-linear.

“Depois de Ser Cinza” tem financiamento do Edital de Concurso RS Polo Audiovisual – Produção em Longa-metragem Pró-cultura RS FAC; Ancine – através do Fundo Setorial do Audiovisual; e do VI Prêmio Santander Cultural / Prefeitura de Porto Alegre / APTC-ABDRS para desenvolvimento de projetos de produção de obras visuais cinematográficas de longa-metragem.