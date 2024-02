“Priscilla”, de Sofia Coppola, ganha sessão ao ar livre gratuita na Cinemateca Brasileira no dia 24 de fevereiro

A Cinemateca Brasileira, a Mubi e a O2 Play apresentam o mais recente e aguardado drama da diretora e roteirista vencedora do Oscar Sofia Coppola, “Priscilla”, em uma sessão especial ao ar livre e gratuita, neste sábado, 24 de fevereiro. Ao longo do evento também haverá sorteio de brindes exclusivos. Em caso de chuva, a sessão será cancelada.

A exibição também contará com a apresentação do primeiro filme dirigido por Sofia Coppola, “Lick the Star”, celebrando o início da carreira e estética da diretora. O curta-metragem conta a história de quatro garotas de 12 anos de idade, obcecadas com o livro de V.C. Andrews, “Flowers in the Attic”, que tramam envenenar os garotos do colégio.

“Priscilla” fez sua estreia mundial no 80º Festival Internacional de Veneza, seguido pela exibição no Reino Unido, durante o BFI London Film Festival. A protagonista Cailee Spaeny venceu o prêmio de Melhor Atriz em Veneza e foi indicada ao Globo de Ouro 2024 na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama.

O filme é baseado na biografia “Elvis e Eu”, de 1985, assinada por Priscilla Presley e Sandra Harmon, e estrelado por Cailee Spaeny como Priscilla, Jacob Elordi como Elvis Presley e Dagmara Dominczyk como Ann Beaulieu. O longa segue em cartaz nos cinemas brasileiros em mais uma parceria da O2 Play com a Mubi no Brasil.

“Priscilla” – Sessão open air na Cinemateca Brasileira

Data: Sábado, 24 de fevereiro, às 19h

Local: Cinemateca Brasileira – Área externa – Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino, São Paulo/SP

Entrada gratuita. Vagas limitadas