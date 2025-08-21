Abertas inscrições para o Ambiente de Mercado e Oficinas do 58º Festival de Brasília

Estão abertas as inscrições para as atividades formativas e para a 7ª edição do Ambiente de Mercado do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que acontecem de 15 a 19 de setembro.

As oficinas promovidas pelo festival são gratuitas e direcionadas para entusiastas do cinema, desde o público infantil a adultos.

Voltado para realizadores, diretores e produtores, o Ambiente de Mercado consiste numa oportunidade estratégica para fomentar a indústria cinematográfica nacional. O Ambiente de Mercado ocorrerá entre 15 e 17 de setembro, no Cine Brasília, Espaço Cultural Renato Russo e Sesc da 504 Sul, com Rodadas de Negócios, Pitchings, Masterclass e debates com o objetivo de fomentar o setor audiovisual.

Pitchings abertos

Oito projetos de longas-metragens (ficção, documentário ou animação) serão selecionados para participarem dos Pitchings Abertos com players convidados do Festival, ampliando oportunidades de negócios no audiovisual. Antes de participarem das apresentações nos Pitchings, esses projetos vão receber a mentoria do diretor de cinema e TV Victor Lopes, vencedor de mais de 40 prêmios nacionais e internacionais. A proposta é tornar os projetos mais competitivos.

Os participantes inscritos para os Pitchings Abertos estarão concorrendo a diversos prêmios que garantem visibilidade e acesso a importantes eventos do setor.

O projeto vencedor de melhor pitching aberto do 58º FBCB vai receber duas passagens aéreas para o Festival de Cannes, prêmio oferecido pelo Instituto Guimarães Rosa em parceria com o Ministério das Relações Exteriores.

O vencedor do melhor projeto de ficção vai levar o Prêmio Paradiso, oferecido pelo Projeto Paradiso, que oferece bolsa de apoio no valor de R$ 7.000 para custear as passagens aéreas para o Bogotá Audiovisual Market 2026 (BAM). Além das passagens aéreas, o projeto de melhor ficção também ganhará duas credenciais para o BAM.

O melhor projeto documentário vencedor dos Pitchings abertos será premiado com duas credenciais Industry para o evento Rio2C.

O estúdio paulista de pós-produção Stone Milk vai premiar o melhor longa documentário e o melhor longa de ficção com serviços de finalização, avaliados em torno de R$ 25 mil para cada obra.

Rodadas de Negócios

Nas Rodadas de Negócios, representantes de canais, produtoras e distribuidoras de destaque no mercado nacional participarão de reuniões com realizadores e produtores de diversas regiões do país. Entre os participantes confirmados estão Warner Bros Discovery, Globo (Globonews, Globoplay), Canal Brasil, Canal Curta!, além de distribuidoras como Embaúba Filmes, O2 Play, Vitrine Filmes e Descoloniza Filmes, e produtoras como Boutique Filmes.

Mesa internacional, masterclass e Conferência do Audiovisual

A programação inclui a mesa internacional sobre tendências globais no audiovisual, uma masterclass com Yasmin Thayná sobre a beleza na direção audiovisual e os encontros da 5ª edição da Conferência Audiovisual, que acontece de 16 a 19 de setembro, no Cine Brasília. Os debates abordarão temas como políticas públicas para o audiovisual, regulação do streaming, industrialização, inteligência artificial, regionalização e políticas estaduais.

Formação para todos os públicos

Além do eixo central de negócios, o festival oferece uma programação formativa em diversas regiões do DF, com oito oficinas gratuitas para crianças, jovens, profissionais do audiovisual, críticos e estudiosos, realizadas de 13 a 19 de setembro.

Um dos destaques é a oficina Cinema e Imaginários Periféricos, ministrada por Adirley Queiroz. O cineasta brasiliense, conhecido por obras como “Branco Sai, Preto Fica” (2014) e “Era uma vez Brasília” (2017), propõe um debate sobre como fazer cinema sem se render a fórmulas industrializadas. A atividade acontecerá em Ceilândia e é voltada para maiores de 16 anos.

Oficinas para crianças e jovens

Meu Pequeno Ator 2 (para participantes de 8 a 15 anos), com Larissa Mauro e Fernanda Rocha, ensina técnicas de atuação. Dias 13 e 14 de setembro, das 9h às 12h e 14h às 17h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, sala Multiuso).

Agentes do Cinema (para estudantes do Ensino Fundamental e Médio de Planaltina), com Janú Ário Jr., mostra como produzir vídeos com celular. De 16 a 19 de setembro, das 14h às 17h, em Planaltina.

Corpo, Câmera, Ação!, com Wellington Abreu, introduz à atuação cinematográfica. De 16 a 19/09, das 14h às 17h, em Ceilândia.

Crítica em Movimento (para jovens a partir de 18 anos), com Thierry Méranger (Cahiers du Cinéma), ensina análise fílmica. Dia 14/09, às 10h, no Cine Brasília.

Oficinas para profissionais do audiovisual

Coordenação de Intimidade, com Renata Soares (Netflix/Globoplay), aborda novas formas para cenas sensíveis. De 17 a 19/09, das 9h às 13h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, sala Multiuso).

VFXPRO, com Abel Vargas (Homem-Aranha no Aranhaverso), explora pós-produção e IA. De 16 a 18/09, das 14h às 18h, no IESB Asa Sul.

Como Criar e Vender seu Projeto, com Julia Rufino e Maria Batalha, orienta sobre desenvolvimento de projetos. De 16 a 19/09, das 15h às 18h, online.

As inscrições para o Ambiente de Mercado e as oficinas vão até 25 de agosto, com vagas limitadas. Projetos para os pitchings devem ser enviados pelo site oficial, de acordo com o regulamento.

De 12 a 20 de setembro, a 58ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro exibirá 80 filmes brasileiros em mostras competitivas e paralelas, realizadas no Cine Brasília e em sessões descentralizadas em Planaltina, Ceilândia e Gama.