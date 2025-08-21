FAM abre inscrições para Teste de Audiência na Mostra WIP

A Mostra Work in Progress do 29º Festival Internacional Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2025 é composta, neste ano, de cinco produções em processo de finalização. A mostra competitiva também integra o 9º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB especial Ibero-América, evento de mercado audiovisual do festival. Os filmes selecionados serão exibidos em sessões dedicadas aos participantes do ECM+LAB 2025 e a convidados que irão participar do Teste de Audiência, em que poderão dar opiniões e sugestões que podem colaborar para a versão final das obras. Os interessados podem se inscrever através do formulário disponível neste link. A equipe do festival fará a seleção e irá enviar os convites aos participantes escolhidos.

Este é o primeiro evento de mercado na América Latina que o documentário “Al-Buhayra”, uma coprodução entre Brasil e Espanha, participa, o que Lucas Moro, que faz sua estreia na direção ao lado de Manuel Rossell, considera ter um “valor especial”.

O diretor estreante Carlos Mello Jr, do longa pernambucano “Mistério no Seridó”, define sua obra como uma “comédia de mistério, com sabor nordestino, bem brasileiro”.

O longa de ficção “Brutus”, de Marcelo Toledo, que também é uma coprodução, desta vez entre Argentina e Brasil, acompanha a trajetória de um imigrante africano que busca reconstruir sua identidade e retomar sua carreira como boxeador. A obra já ganhou uma Menção Honrosa no FRAPA – Festival de Roteiros Audiovisuais de Porto Alegre.

O documentário “El Gaga de La Cejas”, dirigido por Jeissy Trompiz, da República Dominicana, traz a história de Pirulo, um percussionista haitiano e imigrante na República Dominicana que é aconselhado a assumir temporariamente a liderança do grupo Gagá, ritmo haitiano-dominicano. Também está presente na Mostra WIP o longa peruano “Donde Duermen Los Seuños”, de Daniel Riglos, um dos ganhadores do Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje de Ficción, em 2019, no Peru.

Os filmes serão exibidos no Cine Show do Beiramar Shopping, em Florianópolis. Esta é uma das oito mostras competitivas da 29ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul.