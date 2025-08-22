“O Agente Secreto”, “Para Vigo me Voy!” e curtas do Directors’ Factory Ceará Brasil integram a programação do 35º Cine Ceará

Foto: “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho

Entre os dias 20 e 26 de setembro, o Cine Ceará celebra sua edição de 35 anos, e recebe exibições especiais dos principais filmes que representam o Brasil no circuito de festivais nacionais e internacionais de 2025. “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, “Para Vigo me Voy!”, de Lírio Ferreira e Karen Harley, e os quatro curtas do projeto Directors’ Factory Ceará Brasil – que teve Karim Aïnouz como mentor – farão parte da programação, após representar o país no Festival de Cannes.

A exibição de “O Agente Secreto” integra a série de sessões especiais que o longa recebe, antes de sua estreia nacional no dia 6 de novembro. O filme acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

“Para Vigo me Voy!” chega ao Cine Ceará após o lançamento mundial em Cannes e a estreia brasileira na competição do Festival de Gramado. O documentário é uma viagem cinematográfica pela trajetória do cineasta Cacá Diegues, revelando a capacidade única de capturar o espírito do tempo presente em suas narrativas.

O programa Directors’ Factory Ceará Brasil, que enfatiza a formação profissional de jovens realizadores, em uma perspectiva de internacionalização da produção audiovisual regional, abriu a Quinzena de Cineastas, em Cannes, e agora apresenta, no Cine Ceará, a coletânea de curtas composta por: “A Fera do Mangue”, de Wara (Ceará) e Sivan Noam Shimon (Israel), “A Vaqueira, a Dançarina e o Porco”, de Stella Carneiro (Alagoas) e Ary Zara (Portugal), “Ponto Cego”, de Luciana Vieira (Ceará) e Marcel Beltrán (Cuba), e “Como Ler o Vento”, de Bernardo Ale Abinader (Amazonas) e Sharon Hakim (França).

O programa Directors’ Factory Ceará Brasil é uma realização do Governo do Ceará, através da Secretaria de Cultura, em colaboração com o Instituto Mirante de Arte e Cultura, Museu da Imagem e do Som do Ceará, Instituto Dragão do Mar e Porto Iracema das Artes, com o apoio do Projeto Paradiso. É produzido pela Cinema Inflamável e pela DW, em associação com Nigéria Filmes, Marrevolto, Onça Preta Filmes e Sereia Filmes, todas empresas produtoras cearenses.