Prêmio ABC prorroga inscrições até 16 de janeiro
As inscrições para o Prêmio ABC foram prorrogadas até dia 16 de janeiro. A entrega dos prêmios será realizada na Cinemateca Brasileira, em 16 de maio, e finaliza a Semana ABC, uma programação de debates, workshops e encontros de técnicos e profissionais da área, realizada nos dias anteriores.
O Prêmio e a Semana ABC foram lançados pela ABC – Associação Brasileira de Cinematografia, fundada em 2000, que reúne profissionais da cinematografia brasileira e tem como objetivo incentivar a troca de informações para democratizar e multiplicar o aperfeiçoamento técnico e artístico.
Os trabalhos inscritos passam por uma curadoria feita por comissões escolhidas pela organização do Prêmio ABC 2026; dessa etapa, ficam selecionados cinco trabalhos que seguem então para votação pelos(as) sócios(as).
São 17 categorias premiadas:
- Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção
- Melhor Direção de Arte Longa-Metragem Ficção
- Melhor Figurino Longa-Metragem Ficção
- Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção
- Melhor Som Longa-Metragem Ficção
- Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário
- Melhor Montagem Longa-Metragem Documentário
- Melhor Som Longa-Metragem Documentário
- Melhor Direção de Fotografia Série de TV Ficção
- Melhor Direção de Fotografia Série de TV Não Ficção
- Melhor Direção de Arte Série de TV
- Melhor Som Série de TV
- Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem
- Melhor Direção de Fotografia Videoclipe
- Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário
- Melhor Direção de Arte Filme Publicitário
-
Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil
As inscrições devem ser feitas no site da ABC, abcine.org.br.