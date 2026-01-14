Prêmio ABC prorroga inscrições até 16 de janeiro

As inscrições para o Prêmio ABC foram prorrogadas até dia 16 de janeiro. A entrega dos prêmios será realizada na Cinemateca Brasileira, em 16 de maio, e finaliza a Semana ABC, uma programação de debates, workshops e encontros de técnicos e profissionais da área, realizada nos dias anteriores.

O Prêmio e a Semana ABC foram lançados pela ABC – Associação Brasileira de Cinematografia, fundada em 2000, que reúne profissionais da cinematografia brasileira e tem como objetivo incentivar a troca de informações para democratizar e multiplicar o aperfeiçoamento técnico e artístico.

Os trabalhos inscritos passam por uma curadoria feita por comissões escolhidas pela organização do Prêmio ABC 2026; dessa etapa, ficam selecionados cinco trabalhos que seguem então para votação pelos(as) sócios(as).

São 17 categorias premiadas:

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção Melhor Direção de Arte Longa-Metragem Ficção Melhor Figurino Longa-Metragem Ficção Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção Melhor Som Longa-Metragem Ficção Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário Melhor Montagem Longa-Metragem Documentário Melhor Som Longa-Metragem Documentário Melhor Direção de Fotografia Série de TV Ficção Melhor Direção de Fotografia Série de TV Não Ficção Melhor Direção de Arte Série de TV Melhor Som Série de TV Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem Melhor Direção de Fotografia Videoclipe Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário Melhor Direção de Arte Filme Publicitário Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil

As inscrições devem ser feitas no site da ABC, abcine.org.br.