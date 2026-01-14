“Manas” é indicado ao Prêmio Goya 2026

Primeiro longa de ficção de Marianna Brennand, “Manas” é um dos finalistas ao Prêmio Goya 2026, na categoria Melhor Filme Ibero-Americano, cuja cerimônia acontece no dia 28 de fevereiro, em Barcelona. A indicação marca mais um momento histórico para o cinema nacional, que vive grande fase de projeção internacional: a cineasta é a primeira brasileira a representar um filme na premiação, considerada o Oscar espanhol.

Desde sua estreia no Festival de Veneza, onde conquistou o Directors Award, a principal premiação da Giornate degli Autori, o filme já acumula mais de 40 prêmios internacionais.

Em meio a esse percurso, Marianna Brennand recebeu o Women In Motion Emerging Talent Award 2025, iniciativa da Kering em parceria com o Festival de Cannes, dedicada a destacar novos talentos do cinema internacional. Na temporada 2024/2025, “Manas” foi o único filme premiado tanto em Veneza quanto em Cannes.

Com produção executiva de Sean Penn, Irmãos Dardenne, Walter Salles e Maria Carlota Bruno, “Manas” avança também em sua trajetória comercial internacional. O longa será lançado nos Estados Unidos pela distribuidora KimStim, com estreia prevista em cerca de 20 cidades, incluindo o tradicional Film Forum, em Nova York.

O filme constrói um retrato sensível e universal sobre a experiência de mulheres e meninas expostas a diferentes formas de violência, como o abuso e a exploração sexual, em contextos de vulnerabilidade e resistência.

Rodado na Amazônia, o longa traz a estreante Jamilli Correa, no papel principal, Dira Paes, Fátima Macedo e Rômulo Braga, além de atores e atrizes locais da região. O roteiro vencedor do Sam Spiegel International Film Lab é assinado por Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Antonia Pellegrino, Camila Agustini e Carolina Benevides. Também integram a equipe o diretor de fotografia Pierre de Kerchove (“Paloma”, “Pico da Neblina”), o diretor de arte Marcos Pedroso (“Bicho de Sete Cabeças”, “Motel Destino”), a montadora Isabela Monteiro de Castro (“O Céu de Suely”, “Cidade Baixa”) e a figurinista Kika Lopes (“O Palhaço”, “Simonal”).

“Manas” narra a história de Marcielle/Tielle (Jamilli Correa), uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó (PA) junto ao pai, Marcílio (Rômulo Braga), à mãe, Danielle (Fátima Macedo), e a três irmãos. Ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que teria partido para bem longe após “arrumar um homem bom” nas balsas que passam pela região. Conforme amadurece, Tielle vê ruírem muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos. Preocupada com a irmã mais nova e ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres à sua volta.