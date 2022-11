LATC prorroga prazo de inscrições para o curso de inglês técnico para profissionais do audiovisual

Com professores experientes, turmas reduzidas e materiais que abordam conteúdos relativos à produção audiovisual global, o Curso Online de Inglês Técnico do LATC para profissionais do audiovisual trata-se de uma oportunidade única para desenvolver as habilidades de compreensão e expressão necessárias para atuar em produções internacionais e desenvolver a carreira.

Além das vagas para participantes pagantes, serão oferecidas 14 bolsas para profissionais do audiovisual residentes no município de São Paulo, e 4 bolsas para filiadas/os ao Sindcine – Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica.

As inscrições seguem abertas até o próximo dia 28 de novembro. Mais informações podem ser obtidas no link latamtrainingcenter.com/ingles-audiovisual/?lang=pt-br.

Essa iniciativa tem o apoio do Sindcine e da ABC Cursos de Cinema, e o patrocínio de duas turmas pela Motion Picture Association (MPA) em parceria com a Spcine.