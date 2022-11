Star+ inicia gravações de duas novas séries originais brasileiras

O Star+ anunciou o início das gravações de “A História Delas” e “Desejos S.A.”, novas séries com selo do Star Original Productions e exclusivas do serviço de streaming. Desenvolvidas no Brasil, as produções têm previsão de estreia para 2023.

Estrelada por Cris Vianna, Letícia Spiller, Bia Arantes e Emma Araújo, “A História Delas” é uma série de drama realizada pela Intro Pictures e conta a história de quatro mulheres, mães e filhas de diferentes classes sociais, que são forçadas a morar sob o mesmo teto. Na história, a ex-babá e agora dona do próprio negócio Marta (Cris Vianna) é obrigada a hospedar em sua casa a ex-patroa Isabel (Letícia Spiller) e sua filha Ana Rosa (Bia Arantes), por culpa de uma decisão judicial ligada à prisão do marido de Isabel. A chegada delas bagunça a vida de Ana Jasmim (Emma Araujo), filha de Marta, que terá que conviver a contragosto com as visitas. Juntas, mães e filhas vão encarar delicadas questões do passado e repensar as dificuldades das próprias relações, até encontrarem seus novos papéis. Foram anos de expectativas frustradas de todas as partes e há muito ressentimento envolvido, misturado a ciúmes, julgamento, culpa, competição, raiva e algum nível de gratidão.

Os atores Marcelo Várzea, Igor Pedroso, Paula Picarelli, Camila Brandão, Michelle Rodrigues, Tenca Silva, Jacqueline Sato, Wesley Guimarães, Felipe Oladéle e Domênica Dias, dentre outros, completam o elenco, além das crianças Lorena Queiroz, Analici Santana e Miguel Lucca.

“A História Delas” é uma narrativa sobre heranças sociais, culturais e familiares, de filhas e suas mães. A série trata de empatia e afeto numa época de quebra de paradigmas, e mostra como encontrar novas possibilidades de se relacionar num mundo em transformação.

A produção tem direção geral de Pablo Uranga, que divide a direção dos episódios com Luciana Baptista e Maria Farkas. A direção de fotografia é de Julia Equi. Os roteiros foram escritos por Mariana Trench Bastos, Ana Julia Travia, Fernanda de Cápua, Letícia Bulhões Padilha e Pablo Uranga, a partir de uma ideia original do cineasta argentino Sebastián Borensztein.

Já em “Desejos S.A.”, o drama e a comédia se unem numa série em formato de antologia, apresentando histórias de clientes que contratam os serviços de uma misteriosa empresa para terem suas vontades mais secretas e proibidas rapidamente atendidas.

Movidos por desejos mais fortes que a razão, os personagens contratam os serviços da Desejos S.A., uma empresa misteriosa que se compromete a atender a qualquer solicitação, sob o lema “O que você quiser, quando quiser”. Em troca da vontade prontamente atendida, além de uma tarifa simbólica, os clientes precisam cumprir uma contrapartida: participar do pedido de outro cliente, quando requisitados. Se não aceitarem essa parte importantíssima do pacto, podem sofrer consequências muito graves. O problema é que nem todos os desejos são realizados como se imaginava. Obrigados a fazerem trabalhos que eles jamais aceitariam em outro contexto, os protagonistas se cruzam nos diferentes episódios em uma teia sinistra, da qual é impossível escapar.

A série reúne no elenco os atores Carol Castro, Silvero Pereira (na foto acima), Marcos Pasquim, Daniel Rocha, Diogo Nogueira, Pâmela Tomé, Alejandro Claveaux, Rocco Pitanga, Thais Lago, Patricia Gasppar, Luciano Chirolli, Fábio Herford, Gilda Nomacce e Mônica Augusto, além da atriz mirim Isabella Galvão.

Desenvolvida pela Moovie, “Desejos S.A.” tem direção geral de José Alvarenga Jr., que divide a direção dos episódios com Mariana Youssef. A direção de fotografia é assinada por André Faccioli e a direção de arte por Daniel Flaksman. A série é uma criação original dos renomados cineastas argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn. Os roteiros são de Horacio Convertini e Martín Bustos, com a colaboração de André Brandt e Gui Cintra.

As novas séries originais fazem parte da robusta oferta de produções do Star+ inteiramente desenvolvidas na região e alinhadas com o compromisso assumido pela The Walt Disney Company Latin America de produzir conteúdo relevante localmente para seus serviços de streaming, em parceria com produtoras da região e incorporando talentos locais.