Bandplay lança primeiro filme original da plataforma

O Bandplay, aplicativo de streaming do Grupo Bandeirantes, lança nesta sexta-feira (8) a produção “1538°C – The Iron Human”, primeiro filme original da plataforma. O documentário descreve a jornada de Sergio Buonarotti, 53 anos, um triatleta do interior de São Paulo que ficou entre a vida e a morte após ser baleado em um assalto em agosto de 2011. Na ocasião, ele participava de um treino de ciclismo com amigos no Anel Viário Sul de Ribeirão Preto, quando o grupo foi abordado por oito homens armados. Embora não tenha reagido, o empresário levou um tiro que atingiu seu abdômen, passou a 1 cm do coração, e saiu pelas costas.

O resultado foram quatro meses de internação, três deles em coma, 64 cirurgias, 138 transfusões de sangue, perda do rim esquerdo, baço, vesícula, metade do estômago, uma parte do pâncreas e do fígado, e 32 kg a menos – ele entrou no hospital com 71 kg e saiu com 39 kg. A situação era tão crítica que os médicos chegaram a desenganá-lo devido ao estágio de “quase morte”.

Três meses antes da data fatídica, que se tornou um dos casos mais emblemáticos do setor de traumas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Buonarotti havia feito seu primeiro Ironman – triatlo com 3,8 km de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida. Depois de 20 dias de descanso, ele já se preparava para participar novamente da competição, que aconteceria no ano seguinte, mas seus planos foram brutalmente interrompidos.

O nome “1538°C – The Iron Human” foi escolhido porque essa é a temperatura de fusão do ferro, um dos componentes mais resistentes da natureza, e remete ao nome da competição preferida do atleta, que significa homem de ferro em português, ou seja, nada mais propício para definir alguém que suportou condições clínicas extremas. A direção do documentário é de Lucas Bretas, com produção da Grattitude Films.

