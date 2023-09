Festival de Cinema Pirenópolis.Doc abre inscrições

Após um hiato provocado pela pandemia da Covid-19, o festival Pirenópolis Doc retoma suas atividades, lança nova identidade visual e abre inscrições para que realizadores possam participar de sua 5ª edição, prevista para acontecer entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro de 2024. Os cineastas poderão inscrever seus filmes entre os dias 11 de setembro e 11 de outubro, pelo site oficial do festival (www.pirenopolisdoc.com).

Além de mostras competitivas regionais e nacionais, onde serão exibidos os filmes selecionados, o evento também conta com a Mostra Conexões Íbero-América, onde serão exibidos filmes convidados, masterclasses e o já tradicional Programa Primeiro Corte, que pretende dar suporte aos cineastas interessados em finalizar filmes já gravados.

Neste ano, como forma de valorizar a cultura local e estreitar os laços com a comunidade, o festival Pirenópolis Doc decidiu construir toda sua identidade visual e comunicação a partir de uma homenagem ao Robertão, artista pirenopolino que trabalha com esculturas e máscaras lúdicas em madeira, inspiradas nas Cavalhadas de Pirenópolis e no artesanato local. Seu trabalho beira o absurdo e é conhecido por suas cores e formas incomuns.

Pirenópolis é reconhecida como um dos berços da cultura goiana. No local nasceram artistas importantes para a história goiana e nacional, como o escultor Veiga Valle, que viveu no século XIX e é mundialmente reconhecido por seu trabalho com obras sacras no estilo barroco. Na data de seu nascimento, o local ainda se chamava Arraial da Meia Ponte, o que não impediu seu prestígio de contribuir para a história da cidade. Atualmente, a cidade ainda respira cultura, arte e continua sendo um celeiro de artistas contemporâneos que chamam a atenção com seus trabalhos.

O Pirenópolis Doc teve sua estreia em 2015, e ao longo de suas quatro edições anteriores, consolidou-se como uma alavanca para a promoção do cinema documental, além de servir como um espaço para a promoção do diálogo e encontro de profissionais do segmento. Com a iniciativa do Programa Primeiro Corte (PPP), o festival ofereceu suporte aos cineastas na edição de seus primeiros filmes, impulsionando o desenvolvimento da produção cinematográfica independente e autoral. As inscrições para participar desta atividade serão abertas logo após a finalização das inscrições dos filmes, no dia 10 de outubro. Essa atividade é ofertada gratuitamente pelo festival e a oportunidade será aberta para cineastas de todo o país. Essa dinâmica será mediada por Célia Freitas, uma das mais renomadas montadoras em atividade na cadeia produtiva do cinema nacional.