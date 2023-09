Coprodução da Plano B e Druzina Content, começa a ser gravada no próximo dia 11, em Cuiabá

Foto: Equipe e elenco do filme em coletiva de imprensa © André Zambonini

Em 2007, moradores do Jardim Novo Colorado, na periferia de Cuiabá (MT), se reuniram para pagar a fiança de Sapinho, traficante e morador da comunidade que garantia a segurança de todos ali. Essa história real, que ocupou as páginas dos jornais locais, é o ponto de partida para “Cinco Tipos de Medo”, dirigido por Bruno Bini. O longa começa a ser rodado na capital mato-grossense a partir de 11 de setembro. Além de Cuiabá, haverá cenas nas cidades de Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, também em Mato Grosso.

Com o ator e cantor Xamã e a atriz cuiabana Bella Campos entre os papéis principais, o longa-metragem tem a história de Sapinho como pano de fundo desse drama urbano que se passa com muita ação, conectando a história de cinco personagens ligados ao traficante. Segundo os vizinhos, Sapinho mantinha a comunidade em que morava segura, mas após sua prisão acabou sendo invadida por bandidos de outros bairros.

Na trama, depois de quase perder a vida em uma UTI Covid, Murilo (João Vitor Silva) se envolve em uma violenta disputa ao se apaixonar por Marlene (Bella Campos), sua enfermeira e namorada de Sapinho (Xamã), o traficante do Jardim Novo Colorado. Sapinho acaba sendo preso por Luciana (Bárbara Colen), uma policial movida pelo desejo de vingança. Ivan, um advogado (Rui Ricardo Diaz), enfrenta um dilema moral ao aceitar defender Sapinho a pedido de uma líder comunitária que vê no traficante a única forma de dar segurança aos moradores do bairro. Pouco a pouco, as vidas de todos eles colidem.

“Cinco Tipos de Medo” é uma produção da Plano B Filmes, em coprodução da Druzina Content, e distribuição da Downtown Filmes. A finalização do filme está programada para o primeiro semestre de 2024, com um ano de participação em festivais internacionais e nacionais de audiovisual e, depois, lançamento nos cinemas. O filme está sendo executado com recursos provenientes de três editais de financiamento diferentes, todos ligados ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).