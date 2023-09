Distribuidora americana de “Retratos Fantasmas” contrata empresa líder de premiações mirando o Oscar

Integrando a short list da Academia Brasileira de Cinema como um dos seis filmes para representar o Brasil no Oscar 2024, “Retratos Fantasmas”, dirigido e escrito por Kleber Mendonça Filho e produzido por Emilie Lesclaux, conta com a distribuidora americana Grasshopper para promover o lançamento nos Estados Unidos.

Baseada na repercussão internacional do longa, que estreou na Seleção Oficial do Festival de Cannes e foi selecionado para mais de 30 festivais internacionais, a distribuidora contratou a Cinetic Marketing, empresa líder na temporada de premiações e campanhas para o Oscar dos últimos anos. Na cerimônia de 2023 da Academia, a Cinetic teve 18 vitórias para filmes que divulgou, incluindo as principais categorias, além de Filme Estrangeiro, Animação e Documentário.

Entre os filmes divulgados pela Cinetic, de Ryan Werner, para campanhas de Oscar estão: “Everything Everywhere All at Once” (“Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”), “Parasita”, “Drive my Car”, “A Grande Beleza”, “Another Round (Druk – Mais uma rodada)”, “Moonlight”, “Ida” e “The Power of the Dogs” (“Ataque aos Cães”).

Nos últimos três anos, três documentários foram indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro: “Flee – Nenhum Lugar para Chamar de Lar”, de Jonas Poher Rasmussen; “Honeyland”, de Tamara Kotvska e LjubomirStefanov; e “Collective”, de Alexander Nanau.

Nos Estados Unidos, “Retratos Fantasmas” vai estrear nos cinemas após o Festival de Cinema de Nova York (NYFF), onde faz parte da prestigiosa seleção Main Slate, seleção principal do festival. Antes, será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), tradicional evento que traz as apostas de filmes para a temporada de prêmios, onde participa na categoria Wavelengths, que reúne “filmes que expandem nossas noções sobre cinema”.