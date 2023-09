“Angela”, protagonizado por Isis Valverde, estreia nos cinemas

O filme “Angela”, inspirado na vida da socialite mineira Ângela Diniz (Isis Valverde), chega aos cinemas de todo o país nesta quinta-feira, dia 7 de setembro. O longa-metragem é focado nos últimos meses de vida da Ângela e nas consequências de uma conturbada relação amorosa com o empresário Raul Fernando do Amaral Street (Gabriel Braga Nunes), que culminou em um dos casos de assassinato mais emblemáticos de todos os tempos no Brasil. No elenco estão ainda Alice Carvalho, Bianca Bin, Carolina Mânica, Chris Couto, Emílio Orciollo Netto e Gustavo Machado. A produção é da Bravura Cinematográfica e a coprodução é da Star Productions. A direção é de Hugo Prata, roteiro de Duda de Almeida e a distribuição é da Downtown Filmes.

No filme, após uma tumultuada separação e ter que ceder a guarda dos seus três filhos, a famosa socialite Ângela Diniz conhece Raul, e acredita ter encontrado alguém que ama seu espírito livre tanto quanto ela. A atração avassaladora fez o casal largar tudo e viver o sonho de reconstruir suas vidas na casa de praia. Mas a vida tranquila rapidamente se transforma, quando Raul começa a se mostrar um homem agressivo, violento e controlador. A relação declina para o abuso e a violência, dando origem a um dos casos de assassinato mais famosos de todos os tempos no Brasil.

“Angela” é o segundo longa-metragem dirigido por Hugo Prata, produzido pela Bravura Cinematográfica e distribuído pela Downtown Filmes. O primeiro foi o longa-metragem “Elis”, que ultrapassou a marca de meio milhão de ingressos vendidos.