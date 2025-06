Max anuncia fim das gravações da série “Véspera”

Foto © Fabio Braga/Pivô Audiovisual

A Max, que em breve se tornará HBO Max, anunciou que sua nova produção original “Véspera”, adaptação do romance homônimo da autora best-seller Carla Madeira, finalizou as gravações no início deste mês. Com oito episódios, a série ainda não tem data de estreia definida.

O enredo acompanha a vida de Caim e Abel, gêmeos que vivem sob o legado bíblico de seus nomes. Criados sob a sombra de uma desgraça iminente, seus piores medos se materializam quando Vedina, a esposa de Abel, comete um ato impensável ao abandonar seu filho. Este evento desvenda um labirinto de segredos de família, relacionamentos intrincados, crenças profundas e dilemas morais. A história dos personagens traz reviravoltas que revelam novas camadas de complexidade.

Fazem parte do elenco Gabriel Leone, Camila Márdila, Bruna Marquezine, Yara de Novaes, Ângelo Antônio, Carlos Francisco, Juan Queiroz e Rodrigo Bolzan.

“Véspera” é uma série Max Original produzida pela Boutique Filmes. É escrita por Ângela Chaves e Mariana Torres, com direção geral de Joana Jabace, produção de Gustavo Mello e direção de Thalita Rubio. Por parte da Warner Bros. Discovery, o projeto conta com produção de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda.