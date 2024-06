H2O Films promove sessões de pré-estreia de “Luccas e Gi em: Dinossauros”

Foto © Chiacos

Nova aventura de Luccas Neto para o cinema, “Luccas e Gi em: Dinossauros” terá sessões especiais de pré-estreias pagas, com a presença de Luccas Neto e Gi Alparone. Nos dias 29 e 30 de junho, as exibições acontecem nos cinemas de São Paulo. No Rio de Janeiro, as pré-estreias serão nos dias 6 e 7 de julho. Os ingressos podem ser adquiridos através do site https://www.movieid.com/luccasegiemdinossauros. O longa estreia no circuito comercial no dia 11 de julho.

Fenômeno infantil com mais de 60 milhões de seguidores nas principais plataformas digitais, Luccas Neto leva às telonas ação e muita diversão na produção assinada pela Luccas Toon Studios, produtora de conteúdo infantil criada por ele, e pela Take4Content. O elenco também conta com Roberta Piragibe, Juliana Knust, Heitor Martinez, Daniel Erthal e a ex-BBB Bruna Griphao. A distribuição é da H2O Films.

Filmado em Miguel Pereira e no Rio de Janeiro, o novo longa do ator conta novamente com direção de Leandro Neri (“Príncipe Lu e a Lenda do Dragão”, “Carnaval” e “Socorro, Virei uma Garota!”), que assina o roteiro junto a João Costa Van Hombeeck (“Acampamento de Magia para Jovens Bruxos”, “Detetives do Prédio Azul”) e Henrique Freitas (“A Família Craft”, “Confusão em Dose Dupla”). “Luccas e Gi em: Dinossauros” também é estrelado por Gi Alparone, jovem atriz que é braço direito de Luccas e faz sucesso em suas séries. Luccas e Gi estão juntos em 17 filmes, sendo três longas nos cinemas.

O filme conta a história de dois irmãos, Luccas e Gi, e Camila, sua melhor amiga, interpretada por Roberta Piragibe, em uma animada viagem para conhecer um novo parque de diversões com famosas réplicas de dinossauros. Por acidente, o grupo entra em uma gigante enrascada ao descobrir os planos de uma cientista ambiciosa e sem escrúpulos que quer trazer os dinossauros de volta à vida – custe o que custar. Luccas precisará fazer de tudo para salvar a irmã das garras da vilã, que planeja usá-la como cobaia para suas terríveis experiências. O trio principal composto por Luccas, Gi e Camila receberá a ajuda de um paleontologista “maluco beleza” e dois agentes da CIA muito atrapalhados, completando o elenco. O filme traz uma trama cheia de reviravoltas, perigos, ação e muito humor.

“Luccas e Gi em: Dinossauros” tem apoio da Prefeitura de Miguel Pereira e patrocínio da Light através do Incentivo de ICMS da SECEC, do Governo do Estado do RJ.