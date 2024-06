Instituto Vladimir Herzog celebra 15 anos com exposição e mostra na Cinemateca Brasileira

Foto: Diretas Já (1984) © Alfredo Rizzutti/Agência Estado

A Cinemateca Brasileira será palco, no mês de julho, da exposição Sobre Nós – 60 Anos de Resistência Democrática no Brasil, organizada pelo Instituto Vladimir Herzog. A mostra celebra os 15 anos de atuação da entidade, contando a trajetória da luta por justiça e democracia no país, de 1964 aos dias atuais.

A exposição conduzirá os visitantes a uma viagem pela história recente do Brasil, passando pelas jornadas de junho de 2013, a Comissão Nacional da Verdade e suas recomendações, a ocupação de escolas por alunos secundaristas em 2015, destacando também a coragem e a resiliência daqueles que resistiram ao regime militar e defenderam os direitos civis nos últimos 60 anos. Entre os destaques estão periódicos da imprensa de resistência ao regime militar, documentos que ilustram o enfrentamento de jornalistas e artistas à censura e manifestações artísticas e culturais na defesa dos direitos civis. Serão expostas bandeiras de movimentos sociais, trechos de obras videográficas, como a do diretor Eduardo Escorel, que exibe o cortejo e morte do secundarista Edson Luís, um símbolo da truculência militar no ano de 1968.

Com espaço especial dedicado ao cinema, a exposição exibirá, de 11 a 14 de julho, a mostra É Preciso Estar Atento, com quatro filmes que dialogam diretamente com as histórias contadas pelas obras. Serão exibidos três documentários e um filme de ficção que abordam temas de resistência, como “Domingo no Golpe”, de Gisele Beiguelman e Lucas Bambozzi, sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, “Torre das Donzelas”, de Susanna Lira, sobre mulheres prisioneiras políticas na ditadura militar, “Memória Sufocada”, longa-metragem dirigido por Gabriel Di Giacomo, e “Espero tua (Re)Volta”, de Eliza Capai. As sessões serão seguidas de debate com presença dos diretores dos filmes e especialistas convidados.

A escolha da Cinemateca para abrigar a exposição não foi casual. Além de ser um símbolo da preservação da memória cultural e cinematográfica do país, a Cinemateca possui uma forte ligação com a história do Instituto Vladimir Herzog. Foi ali que, há 15 anos, foi realizado o evento de fundação da entidade. Herzog já havia se aproximado da Cinemateca, no início da década de 1960, onde colaborou com figuras como Rudá de Andrade, Paulo Emílio Salles Gomes e Jean-Claude Bernardet, contribuindo para a difusão cinematográfica por meio de cineclubes, mostras e cursos. Em 1963, ao lado de Maurice Capovilla, participou de um estágio no Instituto de Cinematografia da Universidad del Litoral, na Argentina, onde produziu seu documentário “Marimbás”. Esse período fortaleceu suas conexões com a Cinemateca e o cinema.

A exposição é patrocinada pelo Itaú, através da Lei de Incentivo à Cultura, com realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal e apoio institucional da OAK Foundation.

Exposição Sobre Nós – 60 Anos de Resistência Democrática no Brasil

Data: 2 a 22 de julho, das 10h às 18h

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino – São Paulo/SP