Documentário “Memória Sufocada” terá sessão comentada na Cinemateca Brasileira

“Memória Sufocada”, filme de Gabriel Di Giacomo, será exibido na mostra de cinema da exposição Sobre Nós – 60 Anos de Resistência Democrática no Brasil, realizada pelo Instituto Vladimir Herzog. A projeção acontece no dia 12 de julho, às 19h, na Cinemateca Brasileira (Largo Sen. Raul Cardoso, 207, São Paulo). A sessão será seguida de debate com o diretor e Gabrielle Abreu, diretora de Processamento Técnico, Preservação e Acesso ao Acervo do Arquivo Nacional.

Contando com a primeira equipe de cinema a filmar dentro do DOI-CODI de São Paulo, o documentário “Memória Sufocada” olha a história da ditadura militar e a tortura no Brasil a partir da perspectiva do presente. Buscas na internet mostram narrativas distintas do passado, mas que iluminam os dias de hoje. A produção é da Salvatore Filmes e a distribuição da Embaúba Filmes.

A pesquisa rendeu ao diretor um conteúdo tão rico que ele expandiu o projeto no website do documentário, transformando-o assim em “um convite para as pessoas acessarem o material que serviu de base para construção do roteiro, para que cada espectador possa fazer a sua pesquisa e montar seu próprio filme, mesmo que seja dentro de sua mente”. No site memoriasufocada.com.br, é possível encontrar sugestões de filmes, vídeos e entrevistas com temas relacionados, como golpe, repressão e anistia.