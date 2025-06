“Em Busca do Ouro”, clássico de Charles Chaplin, é relançado em cópia restaurada

Foto © Roy Export Company Ltd.

O Brasil fará parte do relançamento mundial de “Em Busca do Ouro”, obra emblemática de Charles Chaplin, com sessões especiais programadas para os dias 26 e 29 de junho, em São Paulo, e dias 26 e 28 de junho, no Rio de Janeiro. Além de São Paulo e Rio de Janeiro serão realizadas sessões especiais em outras capitais do país ao longo de julho. Em Belo Horizonte e Salvador, a sessão será no dia 3 de julho.

A iniciativa integra uma ação global que comemora os 100 anos da estreia original do filme — realizada em 26 de junho de 1925, no Egyptian Theatre, em Los Angeles. No mesmo dia, mais de 250 salas de cinema em mais de 70 territórios exibirão, simultaneamente, a versão original da obra-prima de Chaplin, agora restaurada em 4K, em uma colaboração com uma rede de distribuidores locais. No Brasil, a sessão é uma realização da distribuidora Filmes do Estação, em parceria com o Festival do Rio e a MK2 Films. O filme teve sua cópia restaurada exibida como pré-abertura da 78ª edição do Festival de Cannes.

A restauração em 4K foi realizada pela Fondazione Cineteca di Bologna, no laboratório L’Immagine Ritrovata, utilizando elementos da Roy Export, incluindo materiais criados pela Photoplay e materiais de arquivo, generosamente cedidos pelo Arquivo Nacional do BFI, Blackhawk Films, Lobster Films Collection, Das Bundesarchiv, Filmoteca da Catalunha, Museu George Eastman e Museu de Arte Moderna (MoMA).

A comemoração do centenário de “Em Busca do Ouro”, maior sucesso de Chaplin, com cenas épicas, centenas de figurantes e um urso de verdade filmado nas montanhas da Califórnia, traz a grande visão de Chaplin criando um clássico atemporal para toda a família.

No filme, Carlitos tenta a sorte como garimpeiro em meio a corrida do ouro de 1898, no Alasca. Após uma tempestade de neve diversas desventuras começam a acontecer, ao mesmo tempo em que ele se apaixona por uma dançarina.

Confira a programação nas salas de cinema:

São Paulo

Dia 26/6 (quinta-feira) no Espaço Petrobras de Cinema, às 19h30

R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia)

Dia 29 (domingo), na Cinesala, às 16h30

R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia)

Rio de Janeiro

Dia 26 (quinta-feira), no Estação Net Botafogo, às 20h

Dia 28 (sábado), no Estação Net Gávea, às 16h30

Ingresso: R$18,00

Salvador

Dia 03/07 (quinta-feira), na sala 1, do Cine Glauber Rocha, às 19h30

Belo Horizonte

Dia 03/7 (quinta-feira), na sala 1, do UNA Cine Belas Artes, às 20h30

Brasília

Dia 05/7 (sábado), no Cine Brasília, às 20h

Porto Alegre

Dia 05/7 (sábado), no Cinemateca Capitólio, às 19h

Recife

Dia 06/7 (domingo), no Cine São Luiz, às 16h