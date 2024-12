“Ninguém Sai Vivo Daqui”, de André Ristum, estreia no Canal Brasil

Inspirado no livro “Holocausto Brasileiro”, da jornalista Daniela Arbex, e originado da série “Colônia“, lançada pelo Canal Brasil em 2021, o longa-metragem “Ninguém Sai Vivo Daqui” estreia no canal no dia 17 de dezembro, às 23h. Dirigido por André Ristum, o filme retrata a violência e internação compulsória ocorridas no Centro Psiquiátrico Hospitalar de Barbacena, em Minas Gerais, de 1903 até meados dos anos 1980. O local era conhecido como Colônia.

O filme tem como ponto de partida a internação forçada da jovem Elisa (Fernanda Marques), pelo pai, no hospital psiquiátrico após engravidar de seu namorado. Em um contexto de terapias de choque, abusos físicos e psicológicos e métodos inadequados de tratamento, Elisa e outros colegas internados tentam lutar pela sua liberdade. “Ninguém Sai Vivo Daqui” também denuncia o machismo sofrido pela protagonista, como abusos cometidos pelo próprio pai e por um funcionário no Colônia.

O longa-metragem ganhou os prêmios de Melhor Filme e Melhor Roteiro no Social World Film Festival, na Itália, neste ano.