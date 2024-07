Exibições de cinema ao ar livre em comunidades quilombolas de Cabo Frio acontecem neste final de semana

Acontece neste sábado e domingo, dias 20 e 21 de julho, as exibições de Cinema ao Ar Livre do projeto Rua Cine Arte, durante o maior projeto cultural já realizado nos territórios Quilombola de Botafogo e Maria Joaquina. Através do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, Rua Cine Arte vai transformar espaços públicos de Maria Joaquina e Botafogo em cenários de experiências cinematográficas para os moradores locais.

Sábado, a partir das 18h, no Campo de Futebol em frente à Associação Quilombola de Maria Joaquina, a população vai poder assistir “Meu Nome é Maalum”, “Nosso Sonho”, e encerrando a noite, o filme “Malês” (foto), em uma apresentação especial, com a presença do ator e diretor Antônio Pitanga, do ator Rocco Pitanga e do produtor do filme, Flávio Tamberllini. O filme que tem estreia prevista para dezembro deste e será apresentado em primeira mão para a comunidade Quilombola de Maria Joaquina. A produção do evento é da Ponto Final Soluções em Vídeos, que está montando uma superestrutura com telão em LED e após às exibições irá abrir uma roda de conversas com a população.

No domingo, dia 21, a exibição será a partir das 18h30, no Campo de Futebol da Restinga, na Comunidade Botafogo de Cabo Frio. Serão exibidos os filmes “Meu Nome é Maalum!” e “ Nosso Sonho”.

A infraestrutura do evento inclui 300 cadeiras, garantindo conforto para os espectadores, iluminação, banheiros químicos e legenda descritiva nos filmes, além de um profissional de Libras para acompanhar os debates que acontecerão após os filmes, para que o público possa refletir sobre o conteúdo e debater sobre os temas abordados nas exibições.

Durante as sessões haverá distribuição de guaravita, água, pipoca, algodão doce, mini pizza e mini hamburguer para os participantes. Moradores de outras comunidades quilombolas de Cabo Frio, como Maria Romana, Espírito Santo e Preto Forro, também foram convidados.

O projeto terá ainda outros desdobramentos. Os produtores também irão realizar 3 oficinas de audiovisual, onde serão trabalhados, na teoria e na prática, conceitos desde a pré-produção até a finalização de um filme, passando pelo roteiro, captação de imagens e edição. No final do curso, os participantes serão capazes de produzir seu próprio curta-metragem.

Uma oficina será realizada em agosto na Associação do Quilombo Maria Joaquina, com apoio da Associação, que cedeu o espaço, para as atividades. As inscrições já podem ser feitas através do formulário disponível no Instagram do projeto (@ruacinearte). Estão sendo disponibilizadas 40 vagas para a primeira oficina. Outras duas serão realizadas em espaços selecionados pela Escola Estadual da Cultura do Rio de Janeiro (EECRJ), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que promove o aprimoramento de profissionais da área e de agentes públicos.