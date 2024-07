Exposição Lab Cinema Expandido – Rio de Janeiro apresenta 11 vídeoinstalações inéditas

Resultado de uma residência artística em formato inédito no Brasil, a exposição Lab Cinema Expandido – Rio de Janeiro: Fantasmas, Máscaras e Territórios ocupa todos os andares do Futuros – Arte e Tecnologia, no Flamengo, até 1º de setembro. A mostra apresenta videoinstalações sobre o Rio de Janeiro criadas por nove duplas de artistas e pelos cineastas Cao Guimarães e Paz Encina, durante o LAB Cinema Expandido, uma residência de formação artística sobre a relação do cinema com outras linguagens, que ocorreu entre junho e setembro de 2023, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O projeto é coordenado pela cineasta, produtora e artista visual Marina Meliande e pelo cineasta e roteirista Felipe M. Bragança.

Nos diversos espaços do Futuros – Arte e Tecnologia os visitantes se deparam com as onze videoinstalações exibidas em variados suportes e ambientes, contando, algumas delas, com objetos de cena. O Rio de Janeiro é o personagem comum de todas as obras, retratado em diversas regiões como a Vila Vintém, Floresta da Tijuca, Ilha do Sol (Baía de Guanabara), Maracanã, Baixada Fluminense, Central do Brasil, Copacabana, Paquetá ou em detalhes sutis como o vento que corta a cidade. Ficções e documentários exploram personagens, locais e histórias do imaginário carioca.

No último andar da exposição, estão, lado a lado, as obras de Cao Guimarães e da Paz Encina. “Tokkotai Paquetá” (foto) foi filmado na ilha de Paquetá e a trilha sonora é do grupo O Grivo, parceiro constante de Guimarães. Em “Carta a un Viejo Master”, a cineasta paraguaia Paz Encina faz uma homenagem a Eduardo Coutinho, visitando o Edifício Master, icônico prédio de Copacabana onde foi realizado um dos filmes mais conhecidos do cineasta. A montagem do vídeo é de Jordana Berg, editora dos filmes de Coutinho e dos últimos trabalhos de Paz.

Será realizada ainda visita guiada, no sábado (20/07), às 16h, com as duplas de artistas que criaram as nove vídeo-instalações; e, no dia 03/08, com os curadores Felipe M. Bragança e Marina Meliande.

LAB CINEMA EXPANDIDO – RIO DE JANEIRO: FANTASMAS, MÁSCARAS E TERRITÓRIOS

Exposição de vídeoinstalações inéditas

Data: até 1º de setembro – quarta a domingo, das 11h às 20h

Local: Futuros – Arte e Tecnologia – Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ

Entrada franca