4º Laboratório de Narrativas LGBTQIAP+ abre inscrições para formação gratuita em desenvolvimento de roteiro

Estão abertas as inscrições para o 4º Laboratório de Narrativas LGBTQIAP+, laboratório de desenvolvimento de roteiro de curta-metragem ficcional com foco na construção de personagens e narrativas LGBTQIAP+, produzido pela Caboré Filmes. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível online (https://forms.gle/GnbNUPZ3yZUVmYAv5) até o dia 13 de fevereiro.

Com uma carga horária total de 24 horas, serão seis encontros realizados entre os dias 2 e 13 de março, das 14h às 18h, de forma presencial, em Natal/RN, no Departamento de Comunicação Social da UFRN.

A iniciativa gratuita oferece 15 vagas para pessoas que residam no estado do Rio Grande do Norte. Para casos de pessoas selecionadas que não residem na cidade de Natal, os custos de deslocamento e hospedagem serão de inteira responsabilidade do participante. Haverá reserva de vagas para outros grupos de políticas afirmativas, contanto que sejam pessoas LGBTQIAP+.

O projeto de formação é realizado por meio da PNAB, com o apoio do Governo do Rio Grande do Norte e da Secretaria de Cultura Estadual e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

O objetivo do laboratório é que, ao final do processo, os participantes saiam com uma personagem desenvolvida e com uma proposta de argumento para um roteiro cinematográfico que traga o protagonismo LGBTQIAP+, construindo assim mais histórias contadas pela própria comunidade.