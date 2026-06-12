Festival de Cinema de Gramado abre inscrições para a Mostra Sedac Iecine de Longas Gaúchos

Já estão abertas as inscrições para a Mostra Sedac Iecine de Longas Gaúchos do 54º Festival de Cinema de Gramado. O evento, que será realizado entre os dias 12 e 22 de agosto, com abertura oficial no dia 14, selecionará até cinco longas-metragens de empresas produtoras gaúchas independentes, com sede no Estado do Rio Grande do Sul, para a mostra competitiva.

Estão habilitados para inscrição somente os filmes realizados a partir de maio de 2025, com duração mínima de 70 minutos e que não tenham sido exibidos comercialmente no Rio Grande do Sul. As obras podem ser inscritas no site www.inscricoescinema.com.br, até 23h59 do dia 20 de junho. O regulamento completo desta edição também está disponível no site.

Além do cobiçado Kikito, os vencedores levarão para casa premiações em dinheiro, distribuídas nas seguintes categorias: Melhor Filme (dez mil reais), Melhor Direção (cinco reais), Melhor Atriz (cinco mil reais), Melhor Ator (cinco mil reais), Melhor Roteiro (cinco mil reais), Melhor Fotografia (cinco mil reais), Melhor Direção de Arte (cinco mil reais), Melhor Montagem (cinco mil reais), Melhor Desenho de Som (cinco mil reais) e Melhor Trilha Musical (cinco mil reais).

Uma parceria entre o Festival de Cinema de Gramado e a Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), a mostra é uma importante janela de exibição para o audiovisual gaúcho, contemplando longas-metragens de diferentes pontos do Rio Grande do Sul, entre ficções e documentários. Na última edição, “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli, faturou o prêmio de melhor filme ao narrar a história de um grupo de meninas que vive a transição da infância para a adolescência, em uma escola pública na periferia de Santa Maria.

Parte do Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul, o Festival de Cinema de Gramado é o mais antigo festival de cinema ininterrupto do Brasil. A realização é da Gramadotur – Autarquia Municipal de Turismo e Cultura.