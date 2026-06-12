Comédia romântica “Trago seu Amor” está em cartaz

“Trago seu Amor”, comédia romântica com toques de fantasia, está em cartaz nos cinemas. O filme é o segundo de Cláudia Castro como diretora e marca a estreia de Letícia Fudissaku com seu primeiro roteiro original nos cinemas. O longa teve sua pré-estreia no Festival do Rio, em outubro de 2025. A produção é da TvZero. A distribuição é da H2O Films, em parceria com a RioFilme.

Na trama, Giovanna Grigio interpreta Mia, uma bruxa com o poder de enfeitiçar as pessoas com um beijo, o que faz com que elas voltem a amar a última pessoa que amavam, caso o feitiço dê errado, se apaixonam por ela. Usando suas habilidades mágicas, a protagonista, junto com seu melhor amigo, Ariel (Diego Martins), tem um negócio esotérico para atender clientes dispostos a tudo para reconquistar suas paixões – mesmo sabendo do risco dos alvos se apaixonarem pela própria Mia.

Em uma de suas saídas a trabalho, Mia conhece René (Jê Soares) e Yuri (João Manoel), um casal que acabou de terminar o relacionamento. Ao perceber que René também é bruxa – e Mia não simpatiza com as colegas –, ela decide ajudar Yuri a reconquistar a ex-namorada antes que ela embarque para Londres.

Após o acerto de um serviço gratuito, Mia encontra René e as duas se conectam, fazendo com que Mia desista de ajudar Yuri. Desesperado, o menino a convence de fazer o serviço pelo triplo do valor. A bruxa aceita. Descrente no amor, Mia vê o feitiço virar contra a feiticeira quando se encanta por René sem ao menos um beijo.

Com leveza, humor e diversidade, “Trago seu Amor” aborda diferentes formas de afeto e desejo, além de trazer os perrengues de quem está apaixonado ou se apaixonando pela primeira vez. O elenco jovem, com forte presença nas redes sociais, reforça o tom contemporâneo do longa, que ganha ainda mais destaque com uma direção de arte marcada por cenários e figurinos vibrantes e uma trilha sonora que dialoga com o público jovem. O filme também conta com participações especiais de Cauã Reymond, Lorena Comparato e Cláudio Gabriel.