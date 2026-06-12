Documentário retrata trajetória de Samuel Wainer, fundador do Última Hora

O Canal Brasil exibe, nesta sexta-feira, 12 de junho, às 22h30, o documentário inédito “Samuel Wainer”, dirigido por Dario Menezes. O longa reconstrói a trajetória do jornalista russo-brasileiro e fundador do Última Hora, marco da imprensa nacional. A produção reúne depoimentos de ex-colaboradores do jornal e colegas de profissão, além de trazer o olhar do próprio diretor e roteirista, que trabalhou com Wainer na década de 1970.

“Eu vivi uma experiência humana completa, ao cumprir uma trajetória que me permitiu conhecer a ascensão, a glória e a queda”. As palavras do jornalista e ativista político Samuel Wainer (1910-1980) iniciam e guiam o longa-metragem, com trechos de seus depoimentos para a autobiografia “Minha Razão de Viver”.

Exibido no Festival do Rio em 2023, o filme celebra Wainer por suas inovações gráficas, seleção de colaboradores e ousadia intelectual. O jornalista foi um dos responsáveis por modernizar a imprensa brasileira.

No dia 16 de junho, o documentário chega ao DOC Canal Brasil, no Prime Video, primeiro serviço de streaming dedicado exclusivamente a documentários brasileiros.