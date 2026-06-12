Canal Brasil estreia o documentário “Seu Cavalcanti”

O Canal Brasil exibe, na segunda-feira, 15 de junho, às 20h, o longa-metragem inédito “Seu Cavalcanti”, escrito e dirigido por Leonardo Lacca. O documentário, filmado desde o início dos anos 2000, é um retrato do cotidiano de Severino Cavalcanti, avô do diretor, contado a partir do fascínio, da curiosidade e do amor do neto.

No limiar da ficção e do documentário, Lacca aposta em um protagonista reconhecido pelo anonimato e simplicidade únicos. Seu Cavalcanti é exaltado sob o olhar sensível do cineasta, em uma obra que faz o espectador se sentir parte da narrativa. O diretor acompanha cada gesto de seu avô, pois tudo é digno de ser filmado, e Severino, sem esforço algum, torna-se uma estrela de cinema.

O longa-metragem tem entre os produtores o casal Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho. Além das filhas de Seu Cavalcanti, Tereza Cavalcanti e Isabel Novaes, o elenco conta ainda com as participações de Maeve Jinkings e de Tânia Maria (“O Agente Secreto”). O protagonista do filme morreu no início de 2016, antes de o projeto estar concluído.

“Seu Cavalcanti” foi exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes, em 2024. O longa também foi reconhecido no Festival Internacional de Cinema da Fronteira 2024, vencendo nas categorias de Melhor Direção e também o Prêmio do Júri da Crítica. A partir do dia 15 de junho, o documentário também estará disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video).

Leonardo Lacca também é diretor e roteirista da série “Delegado” (2026) e do filme “Permanência” (2014), e diretor assistente e preparador de elenco de “O Agente Secreto” (2025), “Bacurau” (2019) e “Aquarius” (2016).