Cine Brasília atualiza valores da Chamada de Curtas, que segue aberta até 2027

O Cine Brasília segue incentivando a produção audiovisual nacional com a Chamada Pública para Exibição de Curtas-Metragens. A ação, que permanece aberta até abril de 2027, garante a exibição semanal de um curta selecionado. Ao todo, até 2027, serão projetadas até 150 obras, sendo parte delas reservadas para produções do Distrito Federal.

Com curadoria de um comitê de seleção específico, formado por parte da equipe de programação da gestão e do Conselho Consultivo do Cine Brasília, a iniciativa busca ampliar a visibilidade de obras independentes. Desde março de 2025, os valores pagos aos realizadores foram reajustados para refletir a valorização do trabalho artístico e técnico: curtas finalizados a partir de 2024 agora recebem R$1.300, enquanto obras concluídas até 2023 passaram a receber R$800.

As obras selecionadas são exibidas por uma semana na programação regular do cinema, abrindo as sessões de um ou mais longas em cartaz. As inscrições estão abertas até 1º de abril de 2027 e devem ser feitas por meio de formulário online, disponível em cinebrasilia.com/chamadas-publicas, onde também está o edital completo. Podem participar produtoras e distribuidoras brasileiras com filmes de até 25 minutos.